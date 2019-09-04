Ушел из жизни Сергей Столяров

3 сентября 2019 г. на 51 году жизни скоропостижно скончался наш коллега — Столяров Сергей Александрович, член Союза журналистов России. Правление Самарской областной организации СЖР глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Сергея и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Прощание состоится 5 сентября в 11.00 по адресу: г. Самара, проспект Ленина, дом 1, кв. 161.