Самара отметила 433-летие

Самара отпраздновала День города. Насыщенная программа растянулась на три дня — 6, 7 и 8 сентября.

Так, 6 сентября, на территории амфитеатра у склона на площади Славы состоялся фестиваль «Самара open jazz». 7 сентября на пешеходной улице Куйбышева прошел Фестиваль студентов Самарской области «Мы – будущее России». Вечером этого же дня в сквере на площади имени В. В. Куйбышева состоялось торжественное открытие памятника великому композитору Дмитрию Шостаковичу, после чего стартовал грандиозный фестиваль «Седьмая симфония» с участием солистов Большого театра, хоровых коллективов и академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии.

По сложившейся традиции, празднование Дня города 8 сентября началось с возложения цветов к памятнику первому воеводе, строителю крепости Самара Григорию Засекину.

Параллельно в Струковском саду начал свою работу молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару». В скейтпарке прошли соревнования по скейтбордингу, на открытой эстраде и в летнем театре выступили детские творческие коллективы, студенческие группы. Также на фестивале работали интерактивные площадки.

Кроме того, в течение всего дня на самарской набережной были организованы концертные и интерактивные программы, проходила спартакиада детских дворовых команд.

Центральным событием празднования Дня города стал концерт на площади Куйбышева. Здесь с 19.00 выступали артисты самарской и российской эстрады – группа «Синяя птица», Денис Клявер, Зара, Александр Иванов и группа «Рондо», Дима Билан.

Перед тем, как в небе над площадью Куйбышева прогремел праздничный салют, с Днем рождения любимый город поздравили Глава региона Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина.

«Я от всей души поздравляю вас с днем рождения родного, любимого города, историей которого мы гордимся, память о подвигах которого мы свято храним в своем сердце, который по-настоящему устремлен в космическое будущее, — обратился к собравшимся на площади горожанам и гостям Самары Дмитрий Азаров. — Самара меняется на глазах, становится чище и краше. Ввысь устремляются комфортные дома, строятся новые детские сады, больницы и школы, преображаются наши дворы и общественные пространства. Это стало возможно благодаря вашей активности, вашей ответственности за родной город, благодаря реализации в нашем городе национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И я уверен, что объединив усилия, мы сделаем еще больше во имя и во благо каждого жителя Самары, во имя нашего любимого города!»





«В этом году Самаре исполняется 433 года и это только начало пути для нашего современного и динамично развивающегося города. Ведь в нашей Самаре живут самые открытые, неравнодушные и активные люди! Желаю самарцам счастья, здоровья, развития и мирного неба над головой», - выступила Елена Лапушкина.

Стоит отметить, что концерт на площади Куйбышева посетили 55 тысяч человек.

Источник: Администрация г. о. Самара