Продолжается сбор заявок на участие в XI областном турнире по мини-гольфу среди СМИ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас стать участниками IX областного турнира по мини-гольфу среди сотрудников СМИ,

блоггеров и PR-специалистов



Дата: 14 сентября 2019 г.

Начало в 10:00

Место проведения — ГБОУ школа-интернат №117 (ул. Майская, 49)

Организаторы — Министерство спорта Самарской области, Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» и Самарская областная организация Союза журналистов России.

Спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ, блоггеров и PR-специалистов проводится с целью повышения спортивного мастерства участников и популяризации мини-гольфа в Самарской области, а также для формирования потребности в здоровом образе жизни и вовлечения сотрудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Программа соревнований:

10:00-11:00 — регистрация участников, разминка, деление на флайты, жеребьевка участников;

11:00-11:30 — построение участников, открытие соревнований;

11:30-15:20 – общий старт, соревнования;

15:20-16:00 – подведение итогов и награждение.

Приглашаем редакционные коллективы принять участие в Чемпионате и представить команду игроков в количестве 2-3 человек.

Для участия необходимо прислать заявку (Форма заявки) до 11 сентября в Союз журналистов по электронной почте spress@samtelecom.ru.

Положение о турнире

Тел. для справок:

332-68-39, Елена Абкина;

332-02-72, Мария Гуркина.