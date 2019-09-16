ТУРНИР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИ-ГОЛЬФУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ СМИ

14 сентября в Самаре прошел турнир по мини-гольфу среди сотрудников СМИ Самарской области. Лидерами соревнований стали команды «Самара и губерния», «Телеканал СТС» и «Трудовая жизнь».

Организаторами соревнований традиционно выступили Министерство спорта Самарской области, Федерация развития гольфа и Самарская областная организация Союза журналистов России. Помощь в проведении мероприятия оказали отделение гольфа ДЮСШ №7 г. о. Самара и школа-итернат №117, на территории которой проходило состязание. Всего в турнире приняли участие 10 команд.

Соревнования состояли из двух этапов. На первом этапе участники сыграли по 9 лунок на мини-гольф поле международного стандарта «миниатюр гольф» на счет ударов. На втором – команды, показавшие лучшие результаты, боролись за призовые места в формате матч-плейн (на счет выигранных лунок).

По итогам финального состязания победу одержала команда журнала «Самара и Губерния», обыграв с небольшим отрывом (5:4) команду телеканала «СТС». На третье место вышли дебютанты турнира, команда редакции журнала «Трудовая жизнь» (с. Кинель-Черкассы). Почетное, четвертое, место получила команда Фотообъединения при областном Союзе журналистов, которая также впервые принимала участие в соревнованиях. Счет между «Трудовой жизнью» и «Фотообъединенением при СООСЖР» — 5:2.

ИТОГИ:

1 место — команда Областного журнала «Самара и Губерния» (Алексей Сергушкин, Кирилл Леонтьев, Наталья Кутлина)

2 место — команда телеканала «СТС» (Александр Чумаш, Алла Морозенко, Кристина Стуколова)

3 место — команда журнала «Трудовая жизнь» с. Кинель-Черкассы, (Кристина Партина, Виктория Проломова

4 место — команда «Фотообъединение при Самарской областной организации Союза журналистов России (Елена Абкина, Екатерина Афанасьева)

5,6,7 места разделили набравшие по итогам первого раунда одинаковое количество очков команды: Первая команда телеканала «Самара ГИС»; команда Кафедры журналистики самарского государственного социально-педагогического университета; команда Пресс-штаба факультета внебюджетной подготовки СЮИ ФСИН России.

8 место — команда журнала «Леди-Клуб».

9 место — команда Пресс-службы Самарской областной организации Союза Журналистов России.

10 место — вторая команда телеканала «Самара ГИС».

Победители и призеры соревнований были награждены Кубками, медалями и дипломами.

Комментарии:

Владимир Фесенко, директор самарской областной Федерации развития гольфа:

– Мы очень рады, что имеем возможность организовывать ежегодные турниры, и благодарим Ирину Цветкову, Союза журналистов Самарской области и всех представителей печатных, электронных и прочих СМИ за проявление интереса, участие и поддержку.

Из года в год на турнире собираются журналисты разных самарских СМИ, пресс-служб. Постоянными участниками можно назвать журналистов телеканала «Самара ГИС», студентов кафедры журналистики СГСПУ, команду журнала «Самара и Губерния» и, конечно, пресс-службу областного Союза журналистов.

Формат соревнований больше компанейский, чем спортивный. Людям нравится встречаться на свежем воздухе, общаться, культурно проводить время. Победителя выявить, конечно, тоже важно, но не менее важен сам факт участия в общем деле.

Владлен Чикин, тренер сборной Самарской области по мини-гольфу, судья 1 категории, педагог высшей категории:

– Подобные турниры — уверенные шаги к тому, чтобы сделать мини-гольф массовым видом спорта. В Самарской области много талантливых игроков, а площадка на весь регион одна. Наши дети привозят с чемпионатов золотые медали, занимают призовые места. С помощью таких турниров мы привлекаем внимание СМИ и, соответственно, общественности, к тому, чтобы развивать этот вид спорта в нашем регионе.

Благодарим всех участников команд за увлекательную, полную «горячих» моментов игру и приглашаем на юбилейный турнир СМИ, который состоится теперь уже в 2020 году!

Автор фото — Екатерина Афанасьева