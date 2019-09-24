Фестиваль современной журналистики «Вся Россия — 2019″

Новости фестиваля «Вся Россия — 2019″.

Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта

Количество социальных проектов, подаваемых в год на получение президентского гранта с 2006 года, выросло в несколько раз. Владимир Татаринов – советник генерального директора Фонда президентских грантов, рассказал о требованиях к подаваемым на рассмотрение проектам для некоммерческих организаций (НКО).

«Региональное ТВ в эпоху цифровизации»

Проблемы и перспективы телевизионной отрасли, связанные с переходом «на цифру» обсудили представители региональных телеканалов. В рамках работы круглого стола телевизионщики смогли напрямую задать вопросы заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексею Волину.

Будущее российских медиа и «22-я кнопка»

О будущем телевещателей, планирующих выходить в эфир на «22-й кнопке» шла речь на заседании телевизионной секции форума «Вся Россия – 2019». До конца 2019 года должна быть подготовлена нормативная база, а уже с 2020 Роскомнадзор и Федеральная конкурсная комиссия начнут проведение конкурса в 184-х городах России.

Школа председателей региональных отделений СЖР

Председатели региональных отделений Союза журналистов России провели встречу с руководством Союза. Собрание прошло в эмоциональной атмосфере — обсуждались многие актуальные вопросы, касающиеся работы отделений и Союза в целом.

Подробнее о том, как проходит фестиваль «Вся Россия — 2019″ в г. Сочи — на сайте Союза журналистов России.