Школа председателей региональных отделений СЖР на форуме «Вся Россия — 2019″

В рамках форума «Вся Россия — 2019″ в г. Сочи с 24 по 26 сентября была организована Школа председателей региональных отделений Союза журналистов России. Ее работу вели секретари Союза журналистов России Ирина Цветкова и Наталья Чернышева.

24 сентября Председатели региональных отделений Союза журналистов России провели встречу с руководством Союза. Собрание прошло в эмоциональной атмосфере — обсуждались многие актуальные вопросы, касающиеся работы отделений и Союза в целом.

На заседании 25 сентября сотрудники юридической службы СЖР рассказали о требованиях, предъявляемых к оформлению документов, и призвали руководителей региональных отделений провести аудит бухгалтерской и налоговой отчётности. Также они напомнили о плановых проверках Генеральной прокуратуры и Минюста и рекомендовали председателям отделений заблаговременно готовить необходимые документы.

26 сентября было объявлено, что Школа председателей региональных отделений начинает проверку Реестра членов Союзa журналистов. Председателям региональных отделений был представлен новый цифровой проект под названием «Цифровая платформа». Его разработала группа компаний «Киров.ру» в лице руководителя Елены Урматской, которая также является председателем Кировского отделения Союза журналистов России. Таким образом, переучёт действующих членов будет вестись в электронном виде. Система имеет единый формат для всех региональных отделений. Старт цифровой платформы будет дан через 2 месяца.