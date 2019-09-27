«Вся Россия-2019».Презентация учебного центра Союза журналистов России

Глава секретариата СЖР Денис Токарский и руководитель учебного центра СЖР Людмила Кривко рассказали о деятельности Центра и его образовательных программах.

Учебный центр был создан в начале года, за это время в нём прошли обучение несколько групп. Планируется, что до конца года количество офлайн слушателей превысит сто человек, а также основной поток переместится в онлайн. В октябре обучение в образовательном центре будет доступно журналистам из любой точки мира. Программы курсов разработаны таким образом, что будут полезны разным категориям – как начинающим, так и журналистам с опытом.

В настоящий момент предлагается несколько курсов:

— Универсальный журналист (256 ак.ч.)

— Стажировка в СМИ (144 ак.ч.)

— Базовый SMM для медиа (8 ак.ч.)

— Современные тренды PR-деятельности: проблемы и решения (16 ак.ч.)

— Создай Телеграм-канал и начни зарабатывать (6 ак.ч.)

— Обучение журналистов основам безопасности в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах (60 ак.ч)

- Мы хотим сделать наш учебный центр максимально эффективным именно для регионов. Уже сегодня мы готовы предложить программы, которые помогут оптимизировать работу редакций. Например, многим изданиям может быть интересен курс по ведению аккаунтов в социальных сетях. А самый объемный на сегодняшний день курс «Универсальный журналист» не только познакомит с новыми трендами в СМИ, но и поможет разобраться в законодательстве, получить навыки работы с поисковыми запросами, видео-контентом и т.д., – рассказала руководитель учебного центра Союза журналистов России Людмила Кривко.

Курсы, предлагаемые образовательным центром СЖР, отличаются от многих программ тем, что ведут его не теоретики, а самые настоящие практики – журналисты ведущих федеральных изданий и телеканалов. Мастера своего дела готовы поделиться собственным опытом, наработками, что, безусловно, представляет огромную ценность как для новичков, так и для авторов со стажем.

– Обучение будет проводиться как на платной, так и на бесплатной основе. Базовые программы мы, конечно же, будем давать нашим слушателям бесплатно. Более «продвинутые» знания, будут платными, однако, стоимость их будет весьма демократичной. Мы прекрасно понимаем, уровень зарплат в регионах существенно отличается от московских, и потому «ценник» будет более чем адекватный, – отметил Глава секретариата СЖР Денис Токарский.

Базовая программа курсов сформирована, но руководство учебного центра открыто к диалогу и ждёт предложений от журналистов.

- Напишите нам, что бы вы хотели видеть в нашей образовательной программе, мы с удовольствием подготовим ответы на ваши вопросы и, при необходимости, дополним наши программы, а также сформируем новые курсы, — сказала Людмила Кривко.

По окончании курсов слушателям выдаются сертификаты установленного образца. В планах – выдавать выпускникам дипломы.

По всем вопросам и предложениям можно обратиться к представителям образовательного центра СЖР.

Телефон: +7-985-337-37-95

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Источник: СЖР