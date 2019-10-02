СТАНОВИСЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО ДИАЛОГА МЕДИА В ЭРМИТАЖЕ

Медиаконгресс «Содружество журналистов» и Союз журналистов России приглашают молодых авторов, редакторов, фотографов традиционных и цифровых медиа, корреспондентов и операторов телекомпаний, режиссеров, медиа-экспертов, а также блогеров и независимых журналистов принять участие в Медиа-Форуме.

Форум проводится при поддержке Правитель-ства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Европейской Федерации журналистов, Между-народной Академии Телевидения и Радио, а также Санкт-Петербургского Государственного Универ-ситета.

Уже на протяжении тринадцати лет «Диалог Культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между пред-ставителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа. В этом году в ра-боте Форума примут участие более 400 журналистов из 35 стран мира и 60 регионов России.

Диалог российских и зарубежных журналистов — это реальная возможность развеять сте-реотипы, установившиеся в медиапространстве некоторых стран Евросоюза, порожденные санкци-ями и противостоянием политических элит разных государств, и создать новую модель диалога в условиях конфронтации. Одна из главных целей нашего Форума — привлечение к созданию новой пози-тивной среды, обращенной к России зарубежными СМИ, представляющими страны Евросоюза, СНГ и Лиги Арабских государств.

Молодые журналисты, в рамках своего пребывания в Северной столице, получат уникальную возможность не только запечатлеть Санкт-Петербург и его окрестности, но и провести съемки в залах и хранилищах Государственного Эрмитажа, которые лягут в основу их собственных сюжетов «Санкт-Петербург своими глазами».

Программа Форума многообразна и рассчитана не только на представителей зарегистрированных СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов и других цифровых СМИ. Каждый участник Форума может открыто высказать свое мнение об изменениях, происходящих в современном медиапространстве, и представить коллегам свои профессиональные достижения. Это может быть статья в газете или журнале, заметка в блоге, телевизионный сюжет, документальный фильм, серия фотографий или трансграничный мультимедийный проект.

Подробнее о Форуме, а также о том, как принять участие, можно узнать на сайте.