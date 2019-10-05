С Днем Учителя!

Дорогие педагоги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем учителя!

Великое и благородное дело — обучать подрастающие поколения. Учитель не просто дает знания о том, как устроен наш мир, – он воспитывает в умах детей ответственность, чувства сострадания и доброты к ближнему.

Спасибо вам за ваш благородный труд, достойный восхищения и глубокого уважения! От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Пусть каждый день приближает к новым горизонтам в профессии.

Самарская областная организация Союза журналистов России.