ТРК «Губерния» отмечает десятилетие

В этом году ТРК «Губерния» отмечает первый двузначный юбилей. За 10 лет было сделано более 50 программ собственного производства. Каждый час выходят оперативные новости, а на волнах «Самарского губернского радио» играют популярные композиции. Вещание происходит на территории всей Самарской области. Тех же, кто хочет быть в курсе всех самых последних (но проверенных!) событий, «Губерния» приглашает на свой сайт. Здесь, к слову, немало интерактива.

В честь юбилея ТРК запустила масштабную благотворительную акцию «10 добрых дел» по всему региону. Силами сотрудников телерадиокомпании, партнеров и неравнодушных жителей города удалось преобразить озеро в 13 микрорайоне, высадить сад Губернии в Старом Буяне на территории школы-интерната и в детском центре им. Фролова в Самаре. А в Тольятти в детском центре «Дельфин» теперь растут голубые ели, посаженные сотрудниками тольяттинского представительства телерадиокомпании. В октябре будут подведены итоги акции «Народное признание», организатором которой является ТРК «Губерния».

Самарская областная организация Союза журналистов России поздравляет коллектив ТРК «Губерния» с днем рождения компании!