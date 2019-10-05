ТРК «Губерния» отмечает десятилетие

В этом году ТРК «Губерния» отмечает первый двузначный юбилей. За 10 лет было сделано более 50 программ собственного производства. Каждый час выходят оперативные новости, а на волнах «Самарского губернского радио» играют популярные композиции. Вещание происходит на территории всей Самарской области. Тех же, кто хочет быть в курсе всех самых последних (но проверенных!) событий, «Губерния» приглашает на свой сайт. Здесь, к слову, немало интерактива.
В честь юбилея ТРК запустила масштабную благотворительную акцию «10 добрых дел» по всему региону. Силами сотрудников телерадиокомпании, партнеров и неравнодушных жителей города удалось преобразить озеро в 13 микрорайоне, высадить сад Губернии в Старом Буяне на территории школы-интерната и в детском центре им. Фролова в Самаре. А в Тольятти в детском центре «Дельфин» теперь растут голубые ели, посаженные сотрудниками тольяттинского представительства телерадиокомпании. В октябре будут подведены итоги акции «Народное признание», организатором которой является ТРК «Губерния».
Самарская областная организация Союза журналистов России поздравляет коллектив ТРК «Губерния» с днем рождения компании!
Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с 10-летием ТРК «Губерния»!
Благодаря вашему профессионализму и творческому огню ТРК «Губерния» занимает высокие позиции в рейтинге региональных медиа: программы и передачи компании пользуются популярностью у зрителей и радиослушателей, вы постоянно развиваетесь, ищите новые жанры и формы работы с аудиторией.
Но есть ещё одна важная черта, отличающая ваш замечательный коллектив, – отзывчивость. ТРК «Губерния» инициирует и проводит много акций и проектов, помогает другим и является хорошим другом и партнером, активно участвуют в жизни Самарской областной организации Союза журналистов России.
Друзья, от всей души желаем ТРК «Губерния» побед и процветания, продолжайте расширять горизонты творческой самореализации. Здоровья вам, счастья и благополучия!