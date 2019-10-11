О «Человеке, влюбленном в жизнь»

11 октября в Доме журналиста прошла пресс-конференция по случаю проведения вечера памяти Владимира Кейлина.



В пресс-конференции приняли участие организаторы вечера памяти: президент Межрегиональной общественной организации «Федерация Дзюдо» Иван Мотынга, режиссер-постановщик вечера Михаил Нейштадт, главный редактор службы информации и аналитики ТРК СКАТ Александр Семенов и вдова Владимира Кейлина Марина Кейлина. Они рассказали о спортивных мероприятиях, приуроченных к 70-летию со дня журналиста, о предстоящем вечере, а также поделились воспоминаниями о талантливом, жизнерадостном и добром человеке, Владимире Кейлине.

«Для кого-то он был Владимир Михайлович, для кого-то – Володя, но большинство к нему обращалось просто – Михалыч, - вспоминает Иван Мотынга. – Он был очень разносторонним, ярким человеком во всех отношениях. Он жил так, как чувствовал… Даже после своего ухода он продолжает объединять людей, которые, казалось бы, никогда не смогли бы сойтись во взглядах».

Марина Кейлина поблагодарила всех, кто собрался почтить память журналиста: «Для семьи это очень важно. Он был внимательным супругом, заботливым отцом. Замечательный человек во всех сферах жизни».

Владимир Кейлин внес огромный вклад в развитие телевизионной журналистики Самарской области. «Он дал старт самарской тележурналистике, — рассказывает Александр Семенов. - Я, мои коллеги, спортивные журналисты — все мы учились у него. Когда его не стало, нашей телекомпанией было принято решение, что «Новости спорта» после него никто вести не будет. Он был настолько большой, всеобъемлющей фигурой, что заменять его кем-либо было просто бессмысленно. Он – лицо спортивной журналистики».

В память о Владимире Кейлине проходят различные мероприятия. Так, Министерство спорта Самарской области, Администрация г. о. Кинель, МБОУ «Спортиный центр «Кинель» и Региональная общественная организация «Самарская областная федерация футбола» ежегодно организовывают юношеский турнир Самарской области по футболу «Кубок памяти В.М. Кейлина». В этом году он прошел в 4-ый раз.

О вечере памяти, приуроченном к 70-летию Владимира Кейлина, рассказал Михаил Нейштадт:

«Мы решили назвать этот вечер «Человек, влюбленный в жизнь», потому что Кейлин действительно так жил. В каком-то смысле это мероприятие – его творческий вечер. Все, что можно вобрать в понятие «Владимир Кейлин» – в музыке, в словах, в стихах, в воспоминаниях тех, кто будет выходить на сцену и говорить о нем, – все это и есть творческий вечер в память человека, который действительно был влюблен в жизнь».

Вечер памяти Владимира Кейлина пройдет 20 октября 2019 года в концертном зале Окружного Дома Офицеров (ОДО, ул. Шостаковича, 7). Начало в 16:00. Вход по пригласительным билетам.

Желающие попасть на вечер-концерт смогут получить пригласительные билеты в Доме журналиста с 10.00 до 17.00 в любой рабочий день, предварительно позвонив по т. 332-68-39, 332-57-94. Также пригласительные выдаются в кассе ОДО (бесплатно).