Союз журналистов провел семинар для редакторов районных газет

В Доме журналиста 31 октября прошел семинар для редакторов муниципальных городских и районных газет. Организатор — Самарская областная организация Союза журналистов России.

В мероприятии приняли участие сопредседатель Ассоциации городских и районных газет, руководитель информационного центра «Междуречье», Ирина Никифорова, руководитель Департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Елена Летичевская, главный редактор газеты «Волжские вести» Александр Хвастиков и председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова. Участники семинара обсудили вопросы социально-экономического положения муниципальных СМИ, проблемы и порядок взаимодействия с Департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, подвели итоги работы форума современной журналистики «Вся Россия-2019″.

Одна из главных тем семинара — новые профстандарты для сотрудников СМИ. Консультант Департамента развития трудовых ресурсов Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Курошин рассказал о специфике новых профстандартов и ответил на вопросы руководителей СМИ.