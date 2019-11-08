Подведены итоги VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

8 ноября в Самарской Публичной Библиотеке состоялась церемония награждения победителей VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова и открылась музейная экспозиция, посвященная творчеству писателя.

Организатор мероприятия – Самарская областная организации Союза журналистов России.

По итогам конкурса победителями стали: в номинации «Журналистика» – обозреватель издания «Самарская газета» Татьяна Гриднева за цикл статей о Леониде Ященко; в номинации «Литература» – член Союза писателей России, журналист медиа-холдинга «Самарские судьбы» Галина Михайлова за книгу «Сын города. Владимир Золотарев».

Поздравить коллег по перу собрались журналисты, литераторы, представители творческих союзов. Награды победителям вручили председатель самарского областного Союза журналистов, председатель творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

Под финал церемонии состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной творчеству Эдуарда Кондратова. Оформили экспозицию сотрудники библиотеки, они постарались передать атмосферу рабочего кабинета писателя. В качестве экспонатов – фотографии, личные вещи Эдуарда Михайловича и вещи из семейного архива.

В мероприятии приняли участие студенты Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, а также учащиеся Школы молодого журналиста при факультете журналистики вуза и корреспонденты Самарского городского детско-юношеского пресс-центра «ЮНКОР».

О КОНДРАТОВЕ

Эдуард Михайлович Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова был учрежден областным Союзом журналистов и Администрацией г.о. Самара в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.