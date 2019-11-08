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Подведены итоги VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

8 ноября в Самарской Публичной Библиотеке состоялась церемония награждения победителей VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова и открылась музейная экспозиция, посвященная творчеству писателя.

Организатор мероприятия – Самарская областная организации Союза журналистов России.

По итогам конкурса победителями стали: в номинации «Журналистика» – обозреватель издания «Самарская газета» Татьяна Гриднева за цикл статей о Леониде Ященко; в номинации «Литература»  – член  Союза писателей России, журналист медиа-холдинга «Самарские судьбы» Галина Михайлова за книгу «Сын города. Владимир Золотарев».

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Татьяна Гриднева — победитель в номинации «Журналистика». Автор цикла статей о Леониде Ященко.

Поздравить коллег по перу собрались журналисты, литераторы, представители творческих союзов. Награды победителям вручили председатель самарского областного Союза журналистов, председатель творческих союзов  Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

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Галина Михайлова — победитель в номинации «Литература». Автор книги «Сын города. Владимир Золотарев».

Под финал церемонии состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной творчеству Эдуарда Кондратова. Оформили экспозицию сотрудники библиотеки, они постарались передать атмосферу рабочего кабинета писателя. В качестве экспонатов – фотографии, личные вещи Эдуарда Михайловича и вещи из семейного архива.

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В мероприятии приняли участие студенты  Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, а также учащиеся Школы молодого журналиста при факультете журналистики вуза и корреспонденты Самарского городского детско-юношеского пресс-центра «ЮНКОР».

О КОНДРАТОВЕ

Эдуард Михайлович Кондратов – легенда самарской журналистики, писатель, поэт, драматург; собственный корреспондент газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Творческий конкурс  имени Эдуарда Кондратова был учрежден областным Союзом журналистов и Администрацией г.о. Самара  в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.