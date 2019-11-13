История через судьбы

В Самарской Публичной Библиотеке состоялась церемония награждения победителей VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова.

Публицистика и проза

По традиции, в память о замечательном журналисте и писателе, премию его имени ежегодно вручают двум победителям конкурса – в области публицистики и в области художественной прозы.

На сей раз Самарская областная организации Союза журналистов России вручила награды обозревателю издания «Самарская газета» Татьяне Гридневой за цикл статей о Леониде Ященко и члену Самарской областной писательской организации, журналисту медиа-холдинга «Самарские судьбы» Галине Михайловой за книгу «Сын города. Владимир Золотарев».

Татьяна Гриднева ведет в «СГ» рубрику «Исторические версии». В ней рассказывается о Самаре через судьбы людей. При этом используются архивные данные, воспоминания и дневники самарцев, живших в разные исторические эпохи в нашем городе. Иногда журналистские расследования Гридневой базируются на семейных легендах.

— Для меня важно сделать историю Самары интересной для молодежи, чтобы они читали серии моих статей как захватывающий роман, — говорит журналист, — важно собрать воедино ту информацию, которую еще можно найти о дореволюционном периоде, о революции и гражданской войне, о Великой Отечественной. Пока еще живы участники тех событий и их ближайшие потомки. Важно уйти от исторических штампов и показать как это было на самом деле.

Совместная работа

Татьяна старается рассказать об открытиях краеведов и историков, вернуть забытые имена, помочь самарцам в изучении своих родословных. В работе обозревателю «СГ» помогают сотрудники библиотек, архивов и музеев, часто к ней обращаются и сами читатели, рассказывая об интересных фактах. В результате совместной работы с одной из хранительниц семейных преданий и архивов Марией Ященко журналист «СГ» написала серию статей об адвокате Леониде Ященко, его родственниках и его потомках. Имя самарского юриста незаслуженно забыто. Он был крупнейшим специалистом по гражданскому праву. Как общественного деятеля его можно назвать соратником Петра Алабина. А его внучка стала невесткой Максима Горького и участвовала в организации музея писателя в нашем городе.

— Я очень благодарна Марии Александровне за помощь и предоставленные документы, — сказала на вручении премии Татьяна Гриднева. – Для своих статей я отобрала то, что касается Самары. В то время как архив семьи Ященко гораздо более обширен. Хочется надеяться, что Мария Александровна допишет начатую ею книгу о своих предках. Она будет интересна всем любителям истории.

Масштабная личность

Галина Михайлова в своей повести подробно рассказала о жизни и деятельности еще одного выдающегося самарца – Владимира Золотарева. Вся трудовая деятельность этого человека была неразрывно связана с развитием нашего областного центра. Жители города благодарны ему за большую работу, которая была проделана по строительству диагностического центра, поликлиники №1, третьей очереди набережной, реконструкции здания филармонии и других знаковых объектов. Благодаря его настойчивости в четко установленные сроки была открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена. По инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, стало традиционным празднование Дня города. Молодая писательница в общении с этим замечательным человеком и его близкими открыла для себя много нового в истории города. Она восхитилась этим человеком и сумела передать свои живые впечатления читателям.

— Вы представляете себе, насколько захватила меня личность этого человека, что я не задумываясь посвятила ему два года своей жизни? — обратилась к собравшимся в публичной библиотеке Галина Михайлова.

Кабинет Эдуарда Кондратова

Поздравить коллег по перу собрались журналисты, литераторы, представители творческих союзов. Награды победителям вручили председатель самарского областного Союза журналистов, председатель творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

Затем состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной творчеству Эдуарда Кондратова. Это рабочий кабинет писателя. В качестве экспонатов – фотографии, личные вещи Эдуарда Михайловича и документы из семейного архива. Таким образом лучший самарский литератор будет незримо присутствовать в этом знаковом культурном учреждении.

К СВЕДЕНИЮ

Член Союза журналистов и Союза писателей, член Союза кинематографистов России Эдуард Михайлович Кондратов – легенда самарской журналистики. Писатель, поэт, драматург. Он был собственным корреспондентом газеты «Известия», лауреатом Всесоюзных литературных конкурсов и автором сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова был учрежден областным Союзом журналистов и администрацией Самары в 2013-м году в память о легендарном человеке, ставшем воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города. Конкурс направлен на повышение престижа профессии журналиста и литератора. Главная его цель – выявление и поощрение талантливых авторов, которые рассказывают о Самаре.

Автор статьи — Татьяна Жукова («Самарская газета», № 230 (12.11.2019 г.)