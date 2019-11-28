В Доме журналиста представят книгу о заслуженном художнике РФ Вячеславе Герасимове

29 ноября в Доме журналиста пройдет презентация книги члена Союза журналистов России Владимира Вострикова «В.Д. Герасимов. В поисках будущего». Начало в 12:00.

Монография «В.Д. Герасимов. В поисках будущего» посвящена творчеству заслуженного художника РФ Вячеслава Дмитриевича Герасимова, известного своими работами не только в России, но и за рубежом. Он известен как талантливый многогранный мастер — монументалист, живописец, график, скульптор, участник всесоюзных, российских и региональных выставок. Его произведения пользуются заслуженным успехом, стали визитной карточкой Самары и других городов, вошли в перечень значимых объектов культурного наследия России.

Своеобразной отправной точкой для изучения творчества прославленного художника стали самые разнообразные произведения, созданные им на протяжении 55 лет активной деятельности в искусстве.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

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