В Центральном Доме журналиста открылась выставка Владимира Вяткина

В конце ноября в Центральном Доме журналиста открылась выставка специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Вяткина.

Владимир Вяткин нескольких лет является председателем жюри конкурса открытого конкурса фотографий «Самарский взгляд», он — фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель кафедры журналистики МГУ и Национальной школы телевидения. Неоднократно приезжал в Самару, проводил мастер-классы по фотографии, работал в составе жюри фотоконкурса «Самарский взгляд»

Говорят, его фотографии адресованы тем, кто любит читать: каждое фото – рассказ, каждая серия – повесть. Он – отличный рассказчик. Его интересно слушать. Он глубок как Лев Толстой и лаконичен как Чехов. Даже не зная языка фотографии, снимки Владимира Вяткина сумеет прочесть каждый.

В его коллекции много призов и наград. И еще несколько серий, которые он до сих пор не закончил, потому что в них не хватает одного кадра. И пока не появится этот снимок, увидеть новую серию Владимира Юрьевича нет шансов никаких. Тем интереснее – будем ждать: чем порадует или удивит нас этот замечательный Мастер?

Выставка «Фотография – энергия жизни» подготовлена при поддержке МИА «Россия сегодня» и Компании «ФотоПРО».