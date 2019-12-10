15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга

15 декабря в Центральном Доме журналиста пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

День памяти был учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов России после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.

Традиционно в этот день в Центральном доме журналиста в Москве собираются коллеги, члены семей погибших журналистов, представители власти, российские политики, общественные деятели.

Ждём вас 15 декабря 2019 года в 11.30 в Концертном зале Центрального Дома журналиста (Москва, Никитский бульвар, дом 8А).

Справки и аккредитация: pressruj17@gmail.com (с пометкой «Аккредитация на 15 декабря»).