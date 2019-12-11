Историческое наследие Самары

11 декабря в Доме журналиста прошла презентация исторического альбома «Самара», вобравшего в себя фотографии и открытки с изображением города конца XIX — начала XX веков.

Книга объемом более 500 страниц включает около 600 фотографий и 300 открыток, на которых изображена Самара времен 1865-1924 годов. Эти снимки уникальны, 95% всех изображений в книге ранее нигде не публиковались.

На пресс-конференции выступили авторы книги — самарские краеведы и коллекционеры Сергей Рудняев и Владимир Кузнецов. Они рассказали о процессе подготовки книги, а также показали новые фотоснимки, обнаруженные уже после издания альбома.

«Материалы собирали, можно сказать, по всей стране. Ездили в Красногорск в архив кинофотодокументов, а туда попасть очень сложно, нужно писать кучу писем в несколько инстанций. Но это, безусловно, стоит потраченного времени, ведь там хранится много интересных и уникальных материалов. Также фотографии находили в самых разных городах, в частности, в Петербурге. Временной отрезок начинается 1865 годом, так как именно с этого года фотографов обязали идентифицировать свои работы: указывать фамилию, дату и адрес», — рассказал Владимир Кузнецов.

Главный библиограф Самарской областной универсально-научной библиотеки Александр Завальный, написавший предисловие к книге, отметил важность сохранения исторических материалов о родном городе для будущих поколений:

«Жизнь так устроена: работа, дом, друзья, соседи, знакомые. А между тем в нашем городе происходят какие-то события, которые становятся ярчайшими страницами нашей науки и культуры. И сегодня мы стали свидетелями того, как во время нашей повседневной обыденной жизни появился труд, которому обеспечена жизнь вечная. И наше поколение, и наши дети, внуки, правнуки будут трепетно листать эти альбомы и удивляться тому, как удалось все это сохранить. Они будут радоваться и будут благодарны авторам за то, что те смогли сохранить и передать облик старой Самары».

Гостями встречи стали представители Музея им. П. В. Алабина, Центрального государственного архива Самарской области, руководители и сотрудники библиотек города, в том числе Самарской областной универсально-научной библиотеки. Каждому ведомству был подарен экземпляр исторического альбома.

Первое издание Сергея Рудняева под названием «Самарский альбом: Самара в открытках и фотографиях конца XIX — начала XX века» вышло в 2006 году объемом 330 страниц. Еще одно известное издание — трехтомник «Фотографы и Самара» 2014 года, содержащий салонные и репортажные снимки, а также подробные истории о самарских фотографах XIX-XX веков.