«Впечатления» уходящего года

В Доме журналиста 12 декабря открылась выставка самарской художницы Ольги Абраменковой «Впечатления». В экспозицию вошли работы, написанные в Крыму, Италии, а также свежие самарские этюды.

Ольга Абраменкова является членом Союза художников России, более 40 лет она отдала живописи, и за это время успела попробовать себя в самых разных жанрах и техниках:

«Заканчивается год, и художник подводит небольшие итоги. Для меня этот год был насыщенным: новые знакомства, новые поездки. И как итог — все эти работы. Очень много эмоций получаешь от поездок, особенно в другие страны. В Италии, например, очень добрые люди. Когда мы писали в жару на улице, они приносили нам бутылочки воды, маленькие чашечки кофе, спрашивали, нужно ли что-то. Такая теплая атмосфера располагает к тому, чтобы творить, и на выходе получается то, что получается».

Поддержать художницу пришли ее коллеги, друзья, а также работники самарских галерей и музеев. Среди гостей был заслуженный художник Крыма Роман Третьяков:



«Большой опыт позволяет ей легко решать такие задачи, как выбор цвета или света. Она, как сегодня неоднократно прозвучало, человек очень трудолюбивый, не боится решать любые задачи, пробовать себя в разных жанрах: портрет, например, или пейзаж. Общение с коллегами тоже оказывает большое влияние. Ведь когда мы общаемся, мы обмениваемся опытом, это тоже очень важно».

Экспозиция будет работать в Доме журналиста до конца года.

Вход свободный.