В Доме журналиста озвучили итоги конкурса для журналистов

12 декабря в Доме журналиста подвели итоги конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019».

На пресс-конференции выступили председатель Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник Юрий Еругин, кандидат философских наук, член Совета СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», председатель Оргкомитета проекта Олег Дюгаев и руководитель пресс-службы Самарской областной организации Союза журналистов России Елена Абкина.

«Очень много достойных работ о больших мероприятиях, происходивших в Поволжье не попали на наш конкурс, так как в Положении была указана только Самарская область, — отметил Олег Дюгаев. - От разных СМИ поступило предложение о том, чтобы расширить географию конкурса и сделать его ежегодным. Основная сложность тут в финансировании. Мы продумаем, как можно решить этот вопрос чтобы получить возможность проводить конкурс каждый год».

Основная церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла 30 ноября в ДК Железнодорожников им. А. С. Пушкина. Конкурсной комиссией было отобрано в общей сложности более 100 журналистских материалов от 50 печатных и электронных средств массовой информации. Всего было объявлено победителями и призерами 24 представителя СМИ. В Доме журналиста свои дипломы и подарки получили те, кто по разным причинам не смог присутствовать на основном мероприятии.