15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Эта дата была учреждена Союзом журналистов России 11 декабря 1991 года, после трагической гибели корреспондента российского телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного в сентябре того же года в Югославии.

Союз журналистов выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам всех, кто отдал свои жизни, выполняя профессиональный и человеческий долг.

Давайте вместе почтим память талантливых репортеров, операторов, фотографов, жизнь которых трагически оборвалась при исполнении ими служебных обязанностей.