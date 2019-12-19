В День российской печати победителям конкурса «10 лучших газет России» будут вручены специальные призы.

Конкурс «10 лучших газет России-2018″ проводит Союз журналистов России совместно с журналом «Журналистика и медирынок». Более 100 краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны боролись за попадание в десятку лучших.

Экспертный Совет конкурса оценивал дизайн, контент, работу с аудиторией, спецпроекты, деятельность в онлайне редакций. Дипломы победителям и дипломантам отправились в комплекте со специальным выпуском журнала «Журналистика и медиарынок», посвящённом итогам конкурса.

Накануне Нового года получены специальные призы – памятные знаки, которые будут отправлены в региональные отделения Союза журналистов России и вручены в профессиональный праздник – День российской печати.