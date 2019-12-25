«В нашем полку прибыло»

25 декабря в Доме журналиста состоялось заседание Секретариата Самарской областной организации Союза журналистов России.

В рамках заседания в члены Союза журналистов России было принято 14 человек.

В их числе Ю.В.Гвоздева (первичная организация «Центральная»); А.В.Чернявский, А.В.Соколова (п.о. «Тольяттинский государственный университет»); А.В.Горбунова, М.А.Попов, О.Ю.Исянгазина, А.О.Волошина, Н.Н.Соколова (п.о. «Сызранская»), Л.В.Мельникова (п.о. «Южная»); А.И.Утибаева, А.З.Потеряхина, О.С.Афанасьева, Е.И.Васина (п.о. «Комсомольская правда»); Г.С.Михайлова (п.о. «ДЛД»).

Секретариат утвердил создание первичной журналисткой организации «Комсомольская правда», председателем которой была избрана А.И.Утибаева, главный редактор Самарского филиала ИД «Комсомольская правда».

От всей души поздравляем новых членов

Союза журналистов России!

Творческих побед!