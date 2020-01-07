Поздравление председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой на ГТРК «Самара»

Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

Новый год – самый любимый, самый волшебный праздник. Новый год — это Дед Мороз и Снегурочка, это запах ели, мандарины и подарки.

Новый год – это время чудес и сюрпризов. Пусть все загаданное вами в новогоднюю ночь под бой курантов непременно сбудется. Пусть ваш дом будет наполнен счастьем и веселым смехом, а ангел-хранитель пусть никогда не покидает вас.

Пусть 2020 год будет для вас и ваших близких годом любви, годом щедрым на радостные события.

С Новым годом!

Ирина Цветкова,

Председатель Самарской областной организации Союза журналистов России

https://tvsamara.ru/news/novogodnee-pozdravlenie-predsedatelya-samarskoi-oblastnoi-organizacii-soyuza-zhurnalistov/