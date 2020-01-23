Александр Хинштейн назначен председателем Комитета по информполитике

Госдума на заседании 22 января приняла решение о назначении Александра Хинштейна Председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Леонид Левин прокомментировал это назначение:

«Александр имеет репутацию талантливого профессионала, обладающего большим опытом работы в средствах массовой информации. Его открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики. Являясь членом Союза журналистов России, он не только является ярким публицистом, но и проявил блестящие способности к публичным выступлениям.

Не сомневаюсь, что под его руководством Комитет не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в нашей стране Уверен, что наше с ним взаимодействие в рамках сотрудничества Правительства и Парламента будет эффективным, так как будет опираться на давние не только деловые, но и дружеские отношения»

Александр Хинштейн является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному избирательному округу 158 от Самарской области. До этого он занимал пост заместителя Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Источники: СЖР, Государственная Дума РФ.