В Домжуре -«День открытых дверей» Роскомнадзора

28 января в Доме журналиста прошел «День открытых дверей» для специалистов, работающих с персональными данными. Цель мероприятия – консультирование по вопросам обработки персональных данных и по вопросам соблюдения законодательства.





Организовало встречу Управление Роскомнадзора по Самарской области при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России. На мероприятие съехались представители органов местного самоуправления и ведомств из различных городов и районов губернии (более 60 человек). Слушателям был разъяснен порядок принятия мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Юлий Атланов, эксперт из Роскомнадзора, изложил основные требования при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных (с указанием типовых нарушений и мер, принимаемых для их устранения).

Соблюдение правил в области персональных данных – актуальная тема, к которой надзорным органам приходится обращаться снова и снова. Консультирование организаций в стенах Доме журналиста за последние полгода проходит уже 3 раз при полном аншлаге. Следующая встреча запланирована на апрель 2020 года.

