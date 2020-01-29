Самарские ученые презентовали «Рутены — руги…»

29 января в конференц-зале Дома журналиста при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России состоялась презентация книги «Рутены – руги – русь: века, дороги, судьбы». Организаторы мероприятия – Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарское археологическое общество, Союз «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары».

На презентации была представлена книга самарских исследователей А.В.Богачева, А.В.Кузнецова, А.А.Хохлова, повествующая о сенсационных открытиях в археологии, палеонтологии, истории, топонимики. Монография посвящена истории племени ругов, с которого началось, по мнению авторов, образование русской народности.

В презентации приняли участие Алексей Богачев (археолог, доктор исторических наук, эксперт министерства культуры Российской Федерации), Александр Хохлов (ведущий антрополог, заведующий Волго-Уральским центром палеоантропологических исследований), а также заведующий Археологической лабораторией СГСПУ Владимир Мышкин, чьи исследования послужили основой для начала работы с книгой.

Ученые рассказали, что материалы собирались в авторских археологических экспедициях и непосредственно при работе с коллекциями музеев Франции, Германии, Испании, Италии и др. стран. Заметная роль отведена анализу археологических материалов, полученных в результате раскопок на Средней Волге и, в частности, в Самарской области.

Использование современных цифровых технологий позволило авторам с максимальной точностью нанести топонимы и другие данные на карты, полученные при помощи космической съемки. Книга иллюстрирована сотнями авторских полноцветных фотографий. Впервые в России опубликованы отдельные страницы с упоминанием «ругов» из 6 разных манускриптов «Географии» Клавдия Птолемея, хранящихся в библиотеках Западной Европы.

Книга «Рутены – руги – русь: века, дороги, судьбы» с большим интересом встречена в научном сообществе — в ноябре 2019 года Ученый совет Самарского государственного социально-педагогического университета единогласно выдвинул ее на соискание Государственной премии РФ.

К СВЕДЕНИЮ:

Монография «Рутены – руги – русь: века, дороги, судьбы» представляет собой ряд объединенных внутренним единством очерков, посвященных ругам – одному из самых известных, но недооцененных историками народов Европы эпохи раннего Средневековья.

Расселившись на огромной территории от Балтики до Адриатики и от Дуная до Камы, руги (рутены, русь) оказали заметное влияние на культуру народов, населявших эти регионы.

Опираясь на сведения письменных источников, а также данные археологии, антропологии, топонимики, авторы рассматривают путь этноса с момента его появления на исторической арене до времени его интеграции с другими европейскими народами, говорившими на германских, романских и славянских языках.

Вводятся в научный оборот новые археологические и антропологические материалы, а также база топонимических данных (карты и таблицы с точными топогеодезическими координатами), связанных с расселением ругов, готов, лугов и лемовиев.

Книга будет интересна специалистам в области истории и археологии, студентам, аспирантам, преподавателям вузов, а также всем интересующимся древней историей.