Второй пошел!

30 января вышел в свет второй в 2020 году номер «Свежей газеты. Культуры». Центральный материал номера – долгожданное и обширное интервью министра культуры под титлом «Борис Илларионов: Я всерьез и надолго».

Взаимоотношениям Культуры и Власти в номере отдано целых три полосы. Кроме интервью на них – итоги первого года нацпроекта «Культура», репортаж с поездки членов общественного совета при министерстве культуры в Сергиевский район и материал «Новая сцена в Автограде».

8 февраля страна празднует День многострадальной российской науки и вашему вниманию – разворот «Культура vs Наука», подготовленный научным обозревателем «Свежей» Герману ДЬЯКОНОВУ.

Зоя КОБОЗЕВА продолжает «измерять» Самару. Очередное «измерение» – под титлом «Самый большой».

Публикация Маргариты ПЕТРОВОЙ и Виктора ДОЛОНЬКО «Учитесь у своего конкурента, потому что он будет учиться у вас» завершает цикл материалов о праздновании Дня российской печати.

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Среди материалов о сегодняшнем дне самарских искусств в этот раз превалируют те, которые посвящены искусствам изобразительным и музейной жизни. Их даже больше, чем музыкальных!

Армен АРУТЮНОВ в рубрике «Есть идея!» пишет о предстоящих Днях Эрмитажа в Самаре и проекте создания Музея Востока «на мосту между Западом и Востоком». Валентина ЧЕРНОВА завершает дилогию о выставке семейного портрета в Самарском художественном музее и приглашает на выставку гобеленов Дины Ковалевой в галерее «Вавилон». Инна ЧУРИКОВА побывала на выставке московского, а в недавнем прошлом сызранского художника Александра Горячева.

Светлана ШАТУНОВА, заведующая научным отделом Самарского художественного музея и куратор выставки замечательного художника и поэта Жени Бабушкина, знакомит нас своим «подопечным» в рубрике «Человек культуры».

«Личное пространство» Светлана ВНУКОВА предоставила в этот раз живописцу Вадиму СУШКО.

А еще на «Бульваре искусств» – эпилог к выставке Фрола Веселого в Тольятти и итогах премии, учрежденной в 2019 году самарской галереей «Виктория»

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На «Музыкальной площади» Татьяна ГРУЗИНЦЕВА встречается с художественным руководителем Самарской филармонии Михаилом Щербаковым после гастролей Академического симфонического оркестра в Испании. Игорь ВОЩИНИН рассказывает о «Легендарном радиоголосе джаза» Уиллисе Коновере, 100-летие которого отмечает в эти дни вся музыкальная общественность. Плюс эпилог к презентации нового диска Олега Предтеченского – «Второе рождение «Хобби».

В «Театральном проезде» Александр ИГНАШОВ встретился с одним из ведущих отечественных специалистов по социоигровой педагогике Вячеславом Букатовым, заехавшим в Самару для того, чтобы прочитать лекции и дать мастер классы в педагогическом университете («Ноль пишем – два в уме»).

Олег ГОРЯИНОВ приглашает «СМОТРЕТЬ ВМЕСТЕ» («Мартин Иден»), Дмитрий ДЯТЛОВ – «СЛУШАТЬ ВМЕСТЕ» («От Баха до Берио»).

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На страницах «Культура и Слово» Светлана ВНУКОВА взяла интервью у доктора филологических наук профессора Самарского университета Ирины Саморуковой «Производство аффектов». Михаил ПЕРЕПЕЛКИН продолжает сагу об авторе «Детство Никиты» – «Поликультурный Алексей Н. Толстой». Сергей ГОЛУБКОВ в цикле «Вслед за мерцающими смыслами» знакомит с новой книгой Евгения Водолазкина.

Татьяна РОМАНОВА в колонке «О языке» рассуждает о «Созвучиях родного языка». Герман ДЬЯКОНОВ в колонке «Habent sua fata libelli» – о таинственной «Каклогалинии, страна кур».

О праздновании 160-летия областной универсальной научной библиотеке пишет Юлия АВДЕЕВА. А еще – о передаче в дар уникальной библиотеки философа Сергея Михайловича Половинкина, заседания оргкомитета по празднованию Аксаковских юбилеев в 2020 году.

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В этом номере мы завершаем публикацию Дмитрия СТАШЕНКОВА «Человек из легенды» – к 140-летию со дня рождения Веры Владимировны Гольмстен, профессора, «мамы» самарской археологии. Колонку «Самара в их жизни» Александр ЗАВАЛЬНЫЙ отдал Алексею Петровичу Галактионову. И еще одна публикация Александра Никифоровича – «Достали» – реплика на появление очередной полуграмотной энциклопедии о Самаре.

В номере традиционно много новостей «Одной строкой», информации о конкурсах и анонсов предстоящих событий в мире художественной культуры.

С номером газеты можно познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресу: http://sjrs.ru/news/

Виктор Долонько