Волга Квест 2020: как это будет?

5 февраля в 12:00 в Доме журналиста пройдет пресс-конференция, посвященная Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест 2020».

В пресс-конференции примут участие организаторы соревнований: президент проекта «Волга Квест 2020» Светлана Семенова, директор по развитию проекта «Волга Квест 2020» Владимир Телегин, пресс-секретарь проекта Александр Лавров и ответственный за техническое обеспечение гонки Матвей Мелеша. В качестве спикера также выступит заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Спикеры расскажут о специфике организации гонок на собачьих упряжках, а также о значимости соревнований для развития регионального спорта и туризма.

«Волга Квест 2020» проводится в Поволжье с 2014 года. Проект осуществляется при поддержке Департамента туризма Министерства культуры Самарской области. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.

Соревнования стартуют 8 февраля в селе Ширяево. Для представителей СМИ будет организован пресс-тур, где будет возможность пообщаться с участниками соревнований и посмотреть старт гонки.

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции!

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