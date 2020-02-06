Гонкам на собачьих упряжках — быть!

5 февраля в 12.00 в Самаре в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест».

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов и организаторы гонки: Светлана Семёнова (президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест»); Матвей Мелеша (техническое обеспечение гонки), Александр Лавров (пресс-секретарь проекта «Волга Квест») и представитель судейской бригады «Волга Квест» Евгений Бутырин.

Гости рассказали о предстоящей гонке «Волга Квест», сложностях прохождения трассы и пригласили журналистов на первый день гонки – 8 февраля, в село Ширяево, откуда будет дан старт участникам соревнований.

- «Волга Квест» имеет очень большую историю. С первых лет он заявил себя именно как проект, способный привлечь туристов не только близлежащих городов, но и соседних регионов, — поделился с участниками пресс-конференции Артур Абдрашитов. - В продвижении фестиваля на федеральной и международной арене нам помогают его участники, в том числе иностранные гости. В этом году маршрут гонки пролегает по сухопутной части, а не по Волге, как в прошлые года. Мы надеемся, что маршрут и в будущем будет проходить по территории Самарской Луки.

Маршрут «Волга Квест» длинной в 420 км начинается в селе Ширяево и делает два круга по Национальному парку Самарская Лука. В соревнованиях примут участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья.

«Волга Квест» проводится Международным экспедиционным центром «Серебро Севера» с 2014 года. Это единственная гонка на длинные дистанции в Европейской части России. Она посвящена реке Волге, Великому Волжскому пути и является ярким туристическим, культурным, историческим и спортивным событием.

Официальные мероприятия «Волга Квест 2020»:

05.02.2020 – Открытие пресс-центра и штаба гонки в Деревне ездовых собак «Серебро Севера», собрание волонтеров, приезд гонщиков, СМИ, фотографов и гостей

06.02.2020 – Открытие городка гонщиков, собрание гонщиков, обсуждение трассы

05.02.2020 – Пресс-конференция для СМИ, Дом журналиста. г.Самара (Самарское областное отделение Союза журналистов России).

08.02.2020 – пресс-тур для СМИ к месту проведения соревнований, открытие гонки в Ширяево, старт.

с 8 по 11 февраля 2020 г. – Прохождение этапного маршрута по Национальному парку «Самарская Лука», награждение победителей в номинации «Средняя Волга» 240 км.

12-14.02. 2020 – Прохождение второй, линейной части гонки – Национальному парку «Самарская Лука» 215 км.

14.02.2020 – Финиш в с. Ширяево, торжественный праздник и награждение.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-тур на первый день гонки (8 февраля) к месту старта в село Ширяево!

06.30 – Сбор участников (г. Самара, Волжский проспект, д. 19, на парковке у здания «Дома Профсоюзов»)

08.30 – 11.00 пресс-подход (м. Ширяево,ул. Рабочая, 15), общение с каюрами, участниками гонки, наблюдение за подготовкой.

11.00 – торжественное открытие.

12.00 – начало старта.

13.00 – отправление в Самару.

Для СМИ будет предоставлен транспорт. Просьба – заранее аккредитоваться.

Аккредитация на пресс-тур по тел.: 8 (846) 332-75-19; (Анна Зубова, консультант министерства культуры Самарской области); ZubovaAS@samregion.ru)