Сразимся в шахматном турнире!

1 марта в рамках Фестиваля интеллектуальных игр состоится шахматный турнир для представителей СМИ и блогосферы.

Организаторами данного турнира выступают Самарское областное отделение Союза журналистов России и Федерация шахмат Самарской области.

Соревнования пройдут в ресторане «Максимилианс» (Московское шоссе, д.4, стр. 15).

Регистрация участников с 12:45

Начало в 13.00

Подробная информация и расписание фестиваля: http://www.it-pref.ru/festival-new/chess/

Приглашаем представителей СМИ и блогосферы

принять участие в турнире!

Для этого необходимо прислать заявку

на электронный адрес: spress@samtelecom.ru

до 26.02.2020г. включительно

с пометкой в теме «Шахматный турнир»

Заявка на участие в турнире

Справка о фестивале

В рамках самарского этапа с 2014 г. проводятся турниры по быстрым шахматам. Участники — студенты высших учебных заведений и журналисты Самарской области. Победители награждаются ценными призами и повышают свои рейтинговые баллы. Федерация шахмат Самарской области и Самарская областная организация Союза журналистов России принимают активное участие в турнире и оказывает всестороннюю поддержу.

Впервые проводится первенство Самарской области 2020 года по блицу среди ветеранов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тел. для справок:

332-02-72, 332-57-94 — Гуркина Мария

332-68-39 — Абкина Елена