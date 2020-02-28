«Свежая газета. Культура». О чем пишем? Что читаем?

26 февраля вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры». Читайте в номере:

Статьи открытия и закрытия номера – эссе Зои КОБОЗЕВОЙ «Весеннее» и продолжение «измерений Самары» – «Зимние элиты города».

На полосе «Культура и Власть» – отчет с заседания Общественного совета по культуре и искусстве при губернаторе и «движуху» в кадровом резерве – «Смотрите, кто пришел».

На полосе «В Ассоциации творческих союзов» – вести из союзов писателей, театральных деятелей, художников и архитекторов.

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На «Музыкальной площади» Ольга КРИШТАЛЮК делится впечатлениями от концерта памяти Сергея Загадкина в Самарской филармонии («И голос был сладок, и луч был тонок…»). Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА беседует с новым главным дирижером симфонического оркестра Тольяттинской филармонии Алексеем Верховеном (««Хороший дирижер создает свою интерпретацию»). Наталья ЭСКИНА представляет Бетховенский фестиваль в Самарском художественном музее («Наш пра-пра-пра-пра-пра-прадед Бетховен»). Дмитрий ДЯТЛОВ предлагает «Слушать вместе» Галину Уствольскую – «Ее волновала лишь суть»).

Игорь ВОЩИНИН побывал на «Юбилейном абонементе Крамера» в Самарской филармонии и не забыл поздравить прекрасную половину с грядущим праздником – «Женская ли музыка джаз?»

В «Театральном проезде» – Галина ТОРУНОВА побывала на премьере моноспектакля Олега Белова в Самарской академической драме – «Ответ Виссариону Белинскому», а Елена ПОЛЗИКОВА – на storytellig в «Белой чашке» – «Разговоры горожан». На этих же страницах эссе Натали ЭСКИНОЙ «Сколько ангелов на острие иглы?»

На «Бульваре искусств» – «Линия творчества Игоря Панова» от Светланы ШАТУНОВОЙ, «Искусный резчик» Елены ШИШКИНОЙ о графике Викторе Панидове в интерьере выставки, открывшейся в Епархиальном церковно-историческом музее.

«Музеефикация культуры» отдана Илье САМОРУКОВУ с впечатлениями после посещения галереи «Формограмма» («Неистовое буйство») и Ксении ГАРАНИНОЙ с отчетом о выставке в «Новом пространстве» – «Кого-то современное искусство еще удивляет».

Олег ГОРЯИНОВ приглашает «Смотреть вместе» («Брачная история»).

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На страницах «Культура и Слово» текст нашего нового автора Леонида НЕМЦЕВА «Ты, послушай, как я вздыхаю» к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина, воспоминания израильского поэта, уроженки Самары Шошаны БЕЛОУСОВОЙ «Несколько слов об Александре Белоусове». Первый завлит театра «Колесо», а ныне – свободный литератор и театральный критик славного города Сан-Франциско Эдуард ПАШНЕВ представляет новую книгу тольсттинского поэта Елены Каревой – «Что за роза?»

По библиотеке Поволжского православного института прогуливается Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Докторскую по философии теперь можно писать, не выезжая из Тольятти», Анна СИНИЦКАЯ знакомит с музыкальными проектами самарских библиотек – «Три тысячи виниловых историй».

Татьяна РОМАНОВА в колонке «О языке» рассуждает об «Карта России в фестивальных маршрутах». Герман ДЬЯКОНОВ в колонке «Habent sua fata libelli» – «Чинопрочитание».

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«Самарский взгляд» Вадима РЯБИКОВА обращен к проблеме «Психологическое насилие и принцип Ле Шателье». Герман ДЬЯКОНОВ в колонке «Парадигмы» предлагает заняться «Расстоянием».

В «Культурологических штудиях» – статья Олега ГОРЯИНОВА «Шаг вперед – два назад: метафизика наносит ответный удар»

На странице «Культура Города» Армен АРУТЮНОВ размышляет о «Наследии минобороны». Надеюсь, вы вместе с главным редактором погорюете над проектом закона об экскурсионной деятельности – «Мы не сеем, не пашем, не строим…»

На полосах «Память Культуры» – отчет Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА о московской командировке «Куда течет Волга». Отчет о круглом столе в архивном управлении, посвященном 75-летию Победы». Колонку «Самара в их жизни» Александр ЗАВАЛЬНЫЙ отдал Павлу Постышеву.

На полосе «Культура vs. Наука» Герман ДЬЯКОНОВ рекомендует «Как же мне вести себя», а в колонке «Наука в социальном контексте» – «Сотвори себе кумира».

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В номере традиционно много новостей «Одной строкой», информации о конкурсах и анонсов предстоящих событий в мире художественной культуры.

С номером газеты можно познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Вавилон», «Виктория» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной юношеской библиотеке, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском государственном социально-педагогическом университете, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры Новокуйбышевска.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Виктор Долонько

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