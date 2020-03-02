Журналисты сразились в «Технологиях» и поставили мат

1 марта, в первый день весны, в ресторане «Максимилианс» прошел турнир по шахматам среди работников СМИ и блогосферы, организованный в рамках XVI ежегодного Фестиваля интеллектуальных игр «Популярные технологии».

Организаторами данного турнира традиционно стали Самарское областное отделение Союза журналистов России и Федерация шахмат Самарской области.

Первое место занял чемпион прошлого года, корреспондент сайта www.samara-chess.ru Олег Безман, набравший 8 очков. Всего в турнире приняли участие 10 представителей региональных СМИ и блогосферы. Второе место досталось блогеру Ратмиру Ситдикову, отставшему от победителя всего на 0,5 очка. Почетное третье место занял доцент Кафедры физического воспитания СамГТУ Руслан Габдушев.

Организатор фестиваля Дамир Гибадуллин и вице-президент Федерации шахмат Самарской области, международный арбитр Станислав Янушевский вручили призерам медали и ценные призы.

- Коллектив участников турнира со стороны СМИ с каждым годом увеличивается и, что тоже немаловажно, омолаживается, — отметил Дамир Гибадуллин. — Одна из целей фестиваля — вовлечение молодых людей в живую игру. Здесь можно почерпнуть не только навыки самой игры, но и психологические навыки устойчивости. Только играя лицом к лицу с соперником, можно перенять определенный опыт, который не получить ни в одной онлайн-игре. Фестиваль интеллектуальных игр статусный, и участие в нем повышает общероссийский рейтинг игроков. Наш фестиваль признан всеми федерациями, поэтому участие в нем дает большие перспективы игрокам.

Несмотря на соревновательный момент, турнир прошел в атмосфере товарищеской встречи. Новые участники перенимали опыт завсегдатаев шахматных турниров, а те, в свою очередь, отметили повышение общего уровня игры на турнире.

- Я занимаюсь шахматами лет 20, на уровне любителя, и в турнире для СМИ участвую не первый год, - рассказывает участник турнира, экспедитор ТК «Самара ГИС» Борис Кобзев. — За это время появились новые интересные соперники, борьба обострилась, и стало тяжелее играть. Думаю, это хорошая тренировка перед матчем на Кубок ГУ МВД, который будет проходить в конце апреля. Я считаю, такие турниры полезными для нашего региона. Интеллектуальные игры уже вошли в состав общероссийских соревнований, поэтому приятно видеть, что Самара тоже принимает участие в подобных мероприятиях.

В этом году впервые в истории фестиваля было организовано первенство Самарской области по блицу среди ветеранов (возраст 60+), посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В кругу журналистов почетное место среди ветеранов-шахматистов занимает Владимир Михайлович Шарлот, корреспондент газеты «Вестник» (г. Новокуйбышевск), автор нескольких книг о шахматах.

- Я занимаюсь шахматами с седьмого класса, — делится Владимир Шарлот. – Сейчас мне 87 лет. Эта игра нравится мне математическим расчетом, но блиц-турнирам я все таки предпочитаю классический вариант.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет призеров и победителей турнира и Фестиваля с успешным результатом!

До встречи на турнире кубка ГУ МВД!

Комментарии:

Станислав Янушевский, вице-президент Федерации шахмат Самарской области, международный арбитр:

- Если сравнивать данный турнир с Кубком ГУ МВД, то можно отметить, что значительную роль играет дисциплина. Сотрудники МВД всегда приходят в полном составе, они тренируются между собой в свободное время, и это сказывается на результатах. Журналистам сложнее собрать в достаточном количестве, поэтому, когда они приходят и показывают игру на достойном уровне, это заслуживает похвалы. В турнире среди представителей блогосферы и СМИ играют очень сильные шахматисты — кандидаты в мастера, перворазрядники, но их мало. Мы стараемся заинтересовать людей, больше писать об этом виде спорта. Многие шахматисты приводят на игру своих детей, что омолаживает общий состав и позволяет говорить о преемственности поколений.