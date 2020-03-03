Всероссийский конкурс СЖР к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Союз журналистов России проводит творческий конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в конкурсе работники СМИ и внештатные авторы могут представить статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в Интернете за период с 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года.

Среди основных критериев отбора работ — журналистское мастерство, оригинальность идеи и способов подачи, работа с экспертами и др.

Конкурсные материалы и сопроводительные документы к ним необходимо прислать в Союз журналистов России с пометкой «Конкурс к 75-летию Победы» до 1 июня 2020 года на электронную почту konkurs-pobeda75-ruj@mail.ru. Торжественное подведение итогов конкурса пройдет на медиафоруме «Вся Россия 2020» в сентябре 2020 г. в г. Сочи

Заявка

Положение о конкурсе

Источник: сайт СЖР