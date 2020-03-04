В Домжуре откроется «Дверь в сказочный, восточный сад…»

5 марта в Доме журналиста начнет работать выставка художественных работ Дины Ковалёвой «Дверь в сказочный восточный сад…». Приглашаются журналисты и любители изобразительного искусства на открытие экспозиции. Начало — в 12.00.

Дина Ковалёва — член самарского отделения ВТОО «Союз художников России» и самарского отделения Творческого Союза художников России, участник многочисленных всероссийских, зональных и областных выставок. Ее творчество хорошо известно в Самаре и за ее пределами.

Основные мотивы в живописи – растительный и животный мир, образы людей, мир фантазии. В процессе отбора идей основным для художницы является поиск красоты и оригинального воплощения.

На выставке в Доме журналиста будут представлены работы, написанные во время путешествия по Индии (Международный социокультурный проект «АРТ-ЭКО.19/20″) , а также в ходе частных поездок по Таиланду (2012 г.) и Вьетнаму (2017 г.).

Приглашаем на открытие выставки!

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(руководитель пресс-службы),

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