«Прогулка» по Востоку

В Доме журналиста 5 марта открылась выставка художницы Дины Ковалёвой «Дверь в сказочный, восточный сад…». В экспозиции представлены работы, написанные в Индии, Таиланде и Вьетнаме.

Дина Ковалёва — член самарского отделения ВТОО «Союз Художников России» и самарского отделения Творческого Союза Художников России, участница многочисленных всероссийских, зональных и областных выставок.

- Каждая картина – это этюд, но не каждый этюд станет картиной, - утверждает Дина Ковалёва. - Поэтому, когда художник создает работы, он всегда надеется показать что-то большее, чем просто изображение на холсте. С каждым этюдом связана маленькая история. Когда художник пишет, его вдохновляет не столько место, сколько ситуация и обстоятельства, в которых создается картина. Я бы очень хотела, чтобы мои работы передавали атмосферу и настроение запечатленных мест, вдохновляли людей путешествовать и открывать для себя новые волшебные ощущения.

Выставка «Дверь в сказочный, восточный сад…» стала своеобразным итогом участия художницы в проекте «АРТ-ЭКО.19/20» и поездки в Индию. Этюды, написанные во время этого путешествия, объединены по духу с работами, созданными во время частных поездок в Таиланд и Въетнам.

Дина Ковалёва рассказала журналистам о процессе создания некоторых полотен:

«Когда мы приехали во Вьетнам, была отличная погода. Мы накупили разных фруктов. Мне как художнику безумно хотелось везде успеть, и я все думала: «Надо их написать — ладно, потом, потом». Внезапно погода ухудшилась, налетело цунами, и мы вынуждены были сидеть в номере. И вот так, во время бушующей стихии, родился этот натюрморт. Когда я его писала, эта энергетика погоды ощущалась очень остро и передалась картине».

«Вьетнамцы очень любят это место, часто проводят там свадьбы, концерты. Местоположение, на самом деле, очень необычное. Несмотря на бушующую стихию, камни здесь не разрушаются, лишь подтачиваются и делают общий пейзаж еще более красочным. Хижина наверху используется как концертный зал, там проходят выступления. Люди играют на народных инструментах и поют национальные песни».





«Когда я собиралась ехать в Сапутару, меня всячески отговаривали, говорили: «Там ужасно и грязно, там эпидемии, болезни», в общем, пугали. Оказавшись в городе, я очень удивилась — такого чистого города, как этот, не встретить у нас в России. Стриженные парки, чистое озеро, ухоженный храм. И люди все приветливые, знают английский язык и могут поддержать беседу».

«Этому замку 300 лет, он передается из поколения в поколение. Место удивительно тем, что здесь очень богатая флора и фауна. Больше всего там было обезьян. Пока писала, я сидела в обнимку с палкой, потому что они все время норовили что-нибудь своровать. Еще там очень много попугаев всевозможных видов. Утром просыпаешься, открываешь окно и слышишь пение множества совершенно разных птиц, знакомых и незнакомых. Удивительное ощущение, несравнимое ни с чем».

Выставка «Дверь в сказочный, восточный сад…» будет работать до конца марта. Вход свободный.