Новости, Экспозиция

«Прогулка» по Востоку

В Доме журналиста 5 марта открылась выставка художницы Дины Ковалёвой «Дверь в сказочный, восточный сад…». В экспозиции представлены работы, написанные в Индии, Таиланде и Вьетнаме.

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Дина Ковалёва — член самарского отделения ВТОО «Союз Художников России» и самарского отделения Творческого Союза Художников России, участница многочисленных всероссийских, зональных и областных выставок.

- Каждая картина – это этюд, но не каждый этюд станет картиной, - утверждает Дина Ковалёва. - Поэтому, когда художник создает работы, он всегда надеется показать что-то большее, чем просто изображение на холсте. С каждым этюдом связана маленькая история. Когда художник пишет, его вдохновляет не столько место, сколько ситуация и обстоятельства, в которых создается картина. Я бы очень хотела, чтобы мои работы передавали атмосферу и настроение запечатленных мест, вдохновляли людей путешествовать и открывать для себя новые волшебные ощущения.

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Выставка «Дверь в сказочный, восточный сад…» стала своеобразным итогом участия художницы в проекте «АРТ-ЭКО.19/20» и поездки в Индию. Этюды, написанные во время этого путешествия, объединены по духу с работами, созданными во время частных поездок в Таиланд и Въетнам.

Дина Ковалёва рассказала журналистам о процессе создания некоторых полотен:

Натюрморт
Натюрморт (Вьетнам)

«Когда мы приехали во Вьетнам, была отличная погода. Мы накупили разных фруктов. Мне как художнику безумно хотелось везде успеть, и я все думала: «Надо их написать — ладно, потом, потом». Внезапно погода ухудшилась, налетело цунами, и мы вынуждены были сидеть в номере. И вот так, во время бушующей стихии, родился этот натюрморт. Когда я его писала, эта энергетика погоды ощущалась очень остро и передалась картине».

Сад камней
Сад камней (Нячанга, Вьетнам)

«Вьетнамцы очень любят это место, часто проводят там свадьбы, концерты. Местоположение, на самом деле, очень необычное. Несмотря на бушующую стихию, камни здесь не разрушаются, лишь подтачиваются и делают общий пейзаж еще более красочным. Хижина наверху используется как концертный зал, там проходят выступления. Люди играют на народных инструментах и поют национальные песни».

Сапутара 3
Сапутара 2

Сапутара 1
3 работы, написанные в г. Сапутара (Индия)

«Когда я собиралась ехать в Сапутару, меня всячески отговаривали, говорили: «Там ужасно и грязно, там эпидемии, болезни», в общем, пугали. Оказавшись в городе, я очень удивилась — такого чистого города, как этот, не встретить у нас в России. Стриженные парки, чистое озеро, ухоженный храм. И люди все приветливые, знают английский язык и могут поддержать беседу».

Раджмахал
Замок «Раджмахал» (Раджастан, Индия)

«Этому замку 300 лет, он передается из поколения в поколение. Место удивительно тем, что здесь очень богатая флора и фауна. Больше всего там было обезьян. Пока писала, я сидела в обнимку с палкой, потому что они все время норовили что-нибудь своровать. Еще там очень много попугаев всевозможных видов. Утром просыпаешься, открываешь окно и слышишь пение множества совершенно разных птиц, знакомых и незнакомых. Удивительное ощущение, несравнимое ни с чем».

Выставка «Дверь в сказочный, восточный сад…» будет работать до конца марта. Вход свободный.