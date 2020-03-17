Введение режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

16 марта вышло Постановление Губернатора Самарской области «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Согласно Постановлению, на территории Самарской области до 11 апреля 2020 года вводится ограничение проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных , спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Полная версия документа на сайте Правительства Самарской области: https://pravo.samregion.ru/postanovleniya-gubernatora/postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-16-03-2020-№39-o-vvedenii-rezhima-povyshennoj-gotovnosti-v-svyazi-s-ugrozoj-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infekczii-vyzvannoj-2019/