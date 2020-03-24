Региональные СМИ ищут новые форматы работы в условиях распространения коронавируса

Руководители региональных изданий отмечают небольшие сложности в поиске тем, не связанных с коронавирусом. Также проблемы испытывают телевизионщики, так как у них нет возможности перейти на «удаленку»

Средства массовой информации в российских регионах переходят на новые форматы работы в условиях, когда многие мероприятия отменяются из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и доступ к спикерам ограничен. Как рассказали ТАСС руководители местных изданий, перевод сотрудников на домашний режим работы не вызывает трудностей, но поиск информационных поводов и подготовка сюжетов, особенно не связанных с пандемией, требует от журналистов особых усилий.

«С темами конечно стало труднее, потому что коронавирус вышел на первое место, самые распространенные поступающие вопросы у людей — где взять маски и антисептики и как занять детей на период карантина, а какие-то развлекательные программы их волнуют уже меньше, чем раньше. Что касается творческих командировок — поездки по краю остаются, но выезды за пределы региона отменены, бережем коллектив. Отдельного проекта по пандемии не появилось, поскольку людей больше волнуют простые и практические вопросы, какое-то философствование по теме не актуально, мы даем четкую и понятную графику с оперативной информацией, опровергаем массу фейков, постоянно даем достоверную информацию в новостях», — рассказал ТАСС руководитель одного из ведущих телеканалов Ставропольского края «Свое ТВ» Алексей Папченя.

Председатель регионального комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской области Марина Панова считает, что в сложившихся условиях роль местных СМИ только возрастает, поскольку они становятся основными площадками для размещения информации о профилактике коронавируса и положения дел в этом направлении. «СМИ сейчас переключаются на регулярное информирование по всем направлениям жителей региона о том, что происходит. В районных газетах во всех выпусках публикуются номера телефонов горячих линий», — отметила Панова.

О чем писать, если отменили мероприятия

Недостатка тем, как признаются представители СМИ, сейчас нет даже с учетом отмены многих мероприятий. «Нехватки тем также не ощущаем, поскольку тема коронавируса, пожалуй, способна с лихвой восполнить дефицит инфоповодов по другим направлениям», — считает главный редактор информационного агентства PrimaMedia в Приморском крае Иван Федотов. В то же время журналисты стараются не зацикливаться на теме пандемии.

«Чтобы у нас не получилась только «песня коронавируса», мы будем смотреть, что происходит онлайн, делать интервью с гостями редакции на разные темы, сейчас важная тема — поправки к Конституции», — рассказала ТАСС директор издательского дома «Двина» в Архангельске (выпускает три газеты и литературный журнал) Людмила Голубева.

Председатель Союза журналистов Алтайского края, редактор краевой аграрной газеты «Алтайская нива» Мария Чугунова прогнозирует, что скоро наступит «эмоциональная утомляемость читателей от того, что отовсюду звучат новости о коронавирусе». Многим это уже надоедает, люди хотят других новостей о том, что происходит в родном районе, городе, считает она.

Главный редактор сетевого издания «Zebra-ТВ», самого цитируемого СМИ Владимирской области, Сергей Головинов рассказал, что его издание старается находить новости, которые «выпрыгивают из повестки коронавируса», и расширять информационное поле. «Сейчас мы более пристально относимся к тем инфоповодам, на которые, может быть, в условиях «мирной жизни» не обратили бы такое пристальное внимание, например, частные истории, новости из районов. Мы пытаемся расширить и коронавирусную повестку, рассказывая истории о том, как люди выходят из этой ситуации, находить положительные моменты. Рассказываем о переходе на онлайн-обслуживание в музеях, театрах, концертных залах, чтобы их поддержать, поддержать людей», — сказал он.

В муниципальной телерадиокомпании «Краснодар», крупнейшем городском СМИ на территории Краснодарского края, ТАСС рассказали, что с учетом изменения формата культурных мероприятий планируют трансформировать проект, связанный с освещением этой темы. «У нас есть профильный проект «Культпоход», и из-за того, что массовые культурные мероприятия отменяются, мы немного перестроили формат этой программы и от культурно-массовых мероприятий перешли к информационно-развлекательным. То есть, мы тоже даем культурную повестку, но немного в другом ключе, который позволяет не контактировать с большим количеством людей», — сказал генеральный директор компании Максим Жмутский.

Как избежать контактов, но не потерять связь

Ограничения по количеству участников публичных мероприятий, введенные в ряде регионов, привели к отмене намеченных пресс-конференций, но в этой ситуации СМИ начали осваивать формат видеоконференций, тем более многие залы оснащены соответствующим оборудованием на случай прямых включений из других городов.

В петербургском пресс-центре ТАСС 23 марта прошла первая пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Ленинградской области. «Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для это необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp», — говорится в приглашении.

Индивидуальные встречи со спикерами также переводятся в бесконтактный формат. Издательский дом «Двина» рекомендовал своим журналистам отменить командировки и выход в места массового скопления людей, но решил активно использовать формат «Гости редакции», приглашая на интервью одного-двух спикеров. Редакция газеты «Коммерсант Башкортостан» продумывает даже вариант дистанционного проведения пресс-завтраков, но пока не очень понимает, как это сделать технически, сообщила ТАСС главный редактор издания Наталья Павлова.

Районная газета «Российская провинция» в Бузулуке Оренбургской области, которая создавалась 102 года назад как печатный орган местного совета депутатов и издается тиражом почти 5 тыс. экземпляров, также наладила способы дистанционного получения информации с помощью телефонной и видеосвязи, рассказала ТАСС главный редактор издания Наталья Толмачева.

Но газеты, которые выходят в бумажном формате, в отличие от электронных СМИ, должны решать дополнительные проблемы, связанные с версткой и печатью. «В редакции работает 14 человек, из них трое — корреспонденты, еще двое внештатных авторов, которые и так нечасто бывают в офисе. Технические средства позволяют сделать удаленно в том числе и верстку газеты. Газета выходит один раз в неделю — в четверг, во вторник мы «сдаемся», поэтому, я думаю, проблем не будет. В моей практике так номер будем сдавать впервые», — отметила Толмачева.

Сюжеты из-под защитной маски

По мнению представителей журналистского сообщества, в условиях отмены мероприятий и перевода учреждений на удаленный режим работы сложнее всего приходится тележурналистам.

«В привилегированном положении сейчас находятся интернет-издания — они как раз могут перевести всех своих сотрудников на дистанционную работу и таким образом их изолировать. Даже газетчики и радийщики сейчас могут работать удаленно. Тем более, что сейчас многие учреждения, правительства организуют онлайн трансляции для того, чтобы можно было следить за событиями. Сложнее всего телевизионщикам, потому что им нужно вступать в непосредственный контакт с людьми. Вот они в зоне риска», — считает заместитель председателя мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

Как рассказала ТАСС генеральный продюсер телеканала «Арктик-ТВ» в Мурманске Анастасия Карева, три из четырех операторов помещены на карантин, в изоляции также находится главный редактор канала. «У нас всего один оператор-новичок, ему приходится трудно: и на съемки ездить, и в студии работать, но он старается. В строю пять корреспондентов, они снимают новости на мобильные телефоны, интервью записывают по скайпу — в общем, осваивают новые формы работы и проходят испытание на прочность! Изменения в сетке вещания у нас незначительные, пока временно не снимаем новые авторские программы, ставим повторы», — сообщила Карева.

В Санкт-Петербурге режим работы многих журналистов превратился в «хоум-офис», за исключением представителей редакций телеканалов. Но на данный момент самым ощутимым событием для сотрудников петербургских изданий стал перенос церемонии награждения лауреатов ежегодного конкурса журналистских работ «Золотое перо», которая была намечена на 27 марта. Новая дата пока не назначена и, соответственно, список лауреатов все это время будет держаться в тайне.

Крымские СМИ, которые привыкли к трудностям, не испугались и новых условий работы. «Нам не привыкать, мы работали при блэкауте. Люди в средствах массовой информации в 2014 году, когда электричества не было, делали газету чуть ли не по домам и на генераторах — не думаю, что их напугает работа в нынешних условиях», — считает председатель Союза журналистов Крыма, главный редактор газеты Симферопольского района «Сельский труженик» Андрей Трофимов.

Источник: СЖР