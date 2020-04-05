ЮНЕСКО считает важным обеспечить безопасность журналистов в период пандемии

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает в условиях пандемии коронавируса сделать приоритетной задачу обеспечения физической безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу (3.04.2020 г.) заявлении директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэза Чакчука.

«Роль журналистов в информировании общественности в условиях продолжающегося кризиса является ключевой, — подчеркивается в заявлении. — Физической и психологической безопасности журналистов в таких условиях должно уделяться первостепенное внимание». Как считают в ЮНЕСКО, руководство средств массовой информации «должно следить за тем, чтобы журналисты были обучены санитарным мерам предосторожности и снабжены необходимыми защитными средствами». При отправке журналистов на задание, связанное с освещением ситуации с эпидемией, их безопасность «должна быть приоритетом».

Представитель ЮНЕСКО напомнил, что государства и ответственные лица «обязаны обеспечивать безопасность журналистов при освещении кризиса в сфере здравоохранения и его социальных последствий в соответствии с международными стандартами». Заместитель гендиректора ЮНЕСКО обратил особое внимание и на важность обеспечения благоприятных условий для свободы прессы, чтобы журналисты могли независимо освещать кризис.

Он призвал правительства в условиях пандемии «увеличить объем информации, доступной для общественности». «Во время кризиса в области здравоохранения важность точной и надежной журналистики невозможно переоценить», — заявил Чакчук. Он сообщил, что в докладе гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, который будет представлен позднее в этом году, «будет освещен вопрос защиты журналистов во время нынешней пандемии».