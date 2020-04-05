Изучай Финансовую журналистику

14 и 21 апреля пройдут вебинары по финансовой грамотности для региональных средств массовой информации. Вебинары проводятся в рамках онлайн-марафона «Финансовая журналистика» при поддержке Союза журналистов России.

Онлайн-марафон, являющийся Проектом Минфина России, пройдет в два этапа:

14 апреля 2020 года состоится вебинар «Защита прав потребителей финансовых услуг»;

21 апреля 2020 года — вебинар «Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями».

Начало вебинаров — в 10.00 по московскому времени.

В проекте участвуют ведущие эксперты финансового рынка России. Ознакомиться с программами веб-конференций можно на сайте Союза журналистов России в специальном разделе онлайн-марафона «Финансовая журналистика».

Ждем вас, коллеги!

Источник: https://ruj.ru/events/announcements/prodolzhaetsya-registratsiya-uchastnikov-vebinarov-dlya-zhurnalistov-uchastnikov-onlain-marafona-finansovaya-zhurnalistika-11530