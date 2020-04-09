Свежая газета. Культура: новый номер

9 апреля вышел очередной номер издания «Свежая газета. Культура». В выпуске:

- «В России мы сильны офлайном!»

Все прорывные технологии созданы поколением наших прадедушек. Креативность возникает, когда у тебя три высших образования: одно у тебя, второе у отца, третье у деда. Отец должен читать сам и потом еще разбирать с сыном, что тот прочел.

- «Черное солнце коронавируса»

Вместе с тем, коронавирус – это венец процесса. Есть что-то зловещее и, вместе с тем, символически безупречное в том, как назван вирус. Его шиповидные отростки напоминают солнечную корону, что рождает еще одну аллюзию: солнечная корона отчетливо наблюдается лишь в периоды затмения.

- «Чужой взгляд, или Эффект розовой шапочки»

Я надеюсь, в новом мире – мире, объединенном информацией, – не придется локально противостоять какому-то силовому давлению. И если Интернет откроет много новых возможностей для других специалистов, то организация, которая хотела бы эксплуатировать при помощи насилия, очень быстро останется без спецов. Или погибнет, или начнет адаптироваться к новым условиям.

- «Роман о клезмерах в 5 частях с прологом и эпилогом»

Однажды Астору Пьяццолле сказали: «Ты в своей музыке, особенно в своих танго, великий клезмер!» Тот засмеялся и ответил: «Для меня это великий комплимент». Клезмерская традиция дала музыкальному миру блистательных исполнителей, но самое главное, как заметил знаменитый израильский кларнетист Гиора Фейдман, что «в этой музыке главное – свобода!» Где свобода, там и клезмеры. «Мазл Тов!»