Поздравляем ВАЗ ТВ и ЛАДА-МЕДИА!

ООО «ЛАДА-МЕДИА» и ВАЗ ТВ отмечают свое 30-летие. Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поздравила руководителя и коллектив компании с круглой датой.

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

Генеральному директору ООО «ЛАДА-МЕДИА» И.В.Денисовой

Уважаемая Ирина Викторовна!

От всей души поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 30-летием телеканала ВАЗ ТВ и компании «ЛАДА-МЕДИА»!

10 апреля 1990 года в истории региональных медиа произошло важное событие – началось вещание на телеканале ВАЗ ТВ. Молодое, быстро развивающееся СМИ навсегда завоевало сердца жителей Автограда.

Сегодня ВАЗ ТВ – это востребованное, высококачественное телевидение с охватом зрительской аудиторией более 1-го миллиона человек. Являясь подразделением ООО «ЛАДА-МЕДИА», телеканал объективно отражает события, происходящие в городе, области, стране и мире. В его арсенале – современные технологии, актуальные темы и оперативная подача.

На телеканале создано множество достойных программ и передач, которые неоднократно отмечались на городских, областных и всероссийских конкурсах журналистских работ, таких как «Тэффи», «Евразия», «Вся Россия», «Федерация», «Золотое перо губернии» и другие.

Здесь работают истинные профессионалы, многие из которых являются членами Союза журналистов России, активно участвуют в общественной жизни нашей организации, за что им огромное спасибо.

Как и тридцать лет назад ВАЗ ТВ, ЛАДА-МЕДИА не теряют лидерских позиций. Всё эти происходит благодаря слаженной работе журналистов, редакторов, технических специалистов и Вашему, Ирина Викторовна, опытному руководству. У Вас настоящая команда единомышленников и талантов.

Искренне желаю Вам и всему коллективу новых творческих побед!

Пусть не утоляется жажда открытий! Пусть не утихает пыл энтузиазма!

С уважением, Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель областного Союза журналистов