«Свежая газета. Культура», № 6-7 от 9.04.2020 г.

9 апреля вышел очередной номер издания «Свежая газета. Культура» — 56-полосный выпуск газеты под двойным номером – № 6–7. Предыдущий номер вышел в свет 12 марта и мы наверстываем упущенное. Следующий выпуск – тоже сдвоенный – планируется на 7 мая, так что есть время для внимательного чтения в условиях вынужденных «каникул».

Естественно, наши авторы не могли пройти мимо коронавирусной темы. Олег ГОРЯИНОВ публикует «Несварение в эпоху повальной виртуализации» и предлагает свой «Карантинный список» (что не отменило его авторскую колонку «Смотрим вместе»). Илья САМОРУКОВ в диалоге с Зигмундом Фрейдом рассуждает о «Культуре как защите от природы». Леонид НЕМЦЕВ в историко-культурном эссе «Самоизоляция от/для» анализирует творческий потенциал общества во время пандемий – от Боккаччо до Пушкина. Зоя КОБОЗЕВА в эссе «Когда нас всех оставят на кухне» дарит нам свой эмоциональный взгляд на ситуацию.

И наконец, в «Философских тетрадях» Юрий РАЗИНОВ в тексте «Черное солнце коронавируса» горько констатирует: «Вместе с тем, коронавирус – это венец процесса. Есть что-то зловещее и, вместе с тем, символически безупречное в том, как назван вирус. Его название обусловлено внешним строением вируса, а шиповидные отростки напоминают солнечную корону, что рождает еще одну аллюзию: солнечная корона отчетливо наблюдается лишь в периоды затмения».

В условиях глубокого виртуального подполья прошло очередное заседание коллегии министерства культуры Самарской области, и редакция посчитала необходимым познакомить читателей с основными положениями доклада Бориса ИЛЛАРИОНОВА «Итоги и задачи культурного развития».

Тема первополосного материала – «Что останется после тебя» Армена АРУТЮНОВА определяется праздником (если, конечно, в настоящее время, это понятие еще актуально) – Международным днем охраны памятников и исторических мест, который в любое другое время мы отметили бы 18 апреля. В номере еще один текст Армена – «Архитектурная керамика Врубеля в Самаре». На той же полосе – «Культура Города» – репортаж с «Самарского урбанистического форума».

Это один из немногих материалов номера, как говорится, «по свежим стопам». На полосах «Музыкальная площадь» таких также, не столь много, как обычно. Это интервью главного редактора «Под знаком Шостаковича», которое он взял у Марка ЛЕВЯНТА в преддверии празднования самарской композиторской организацией юбилея – 80-летия основания Куйбышевского союза советских композиторов, инициаторов которого был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Информация с полей сражений за Тольяттинскую консерваторию – «Второе рождение консерватории». Творческий портрет солистки Самарской филармонии Юлии Марковой – «И Талия, и Мельпомена…», написанный Дмитрием ДЯТЛОВЫМ после сольного концерта певицы в зале «Консерватория».

Александр ИСАЕВ дал в Тольяттинском театре кукол концерт из песен Юрия Панюшкина и рассказывает в материале «У каждого свой Панюшкин» об идее создания фонда Юрия Михайловича. Здесь же информация о «Сибирском туре Волжского народного хора», так внезапно «свернутом» в связи с эпидемиологической обстановкой. И текст «Пандемия духа» директора ДМШ № 3 Ольги ХВОСТОВОЙ о самаро-петербургском проекте, посвященном 75-летию Победы.

Любопытный факт из жизни ансамбля «Резонанс» «раскопала» Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Гитарная музыка Тольятти стала последним свидетельством советской музыки». Буквально со стола Натальи ЭСКИНОЙ, поставившей перед собой титаническую задачу – «написать 32 000 страниц про Бетховена, пока только 14 000 написано» – попала в номер статья «Бетховенское Безумие и Бухбиндер». В постоянной рубрике «Слушаем вместе» Дмитрий ДЯТЛОВ публикует эссе о пианисте Дьерде Цифре «Виртуоз на грани возможного».

«Письмо… в прошлое» – исследовательский текст Людмилы БЕЛЯЕВОЙ к 80-летию Самарской филармонии – о ее первом директоре Александре Щепалине. А Игорь ВОЩИНИН посвятил 120-летию Леонида Утесова публикацию «Джазмен с Дерибасовской».

И настоящая жемчужина музыкальных полос – «Роман о клезмерах в 5 частях с прологом и эпилогом», написанный Ольгой КРИШТАЛЮК. Планировали скромный текст, посвященный 30-летию ансамбля «Алия», а получилась ода безвестным, большей частью, музыкантам виртуозам-импровизаторам.

В «Театральном проезде» несколько рецензии: Александра ИГНАШОВА на «Станционного смотрителя» в «Камерной сцене» («Сквозь увеличительное стекло»), Александра ТИХОНОВА на «Василия Теркина» в тольяттинском Молодежном драматическом театре («Тёркин – герой и человек») и Вячеслава СМИРНОВА на внеочередную серию «Академии маленьких долгожителей» в «Дилижансе» («Актуальней. Еще актуальней!»).

В номере – ревю члена экспертного совета «Золотой Маски» Ксении АИТОВОЙ («Театр без сцены») и театральные новости от Екатерины АВЕРЬЯНОВОЙ.

95-летию Эмили Антоновны Григорьевой посвящено эссе Галины ТОРУНОВОЙ «Просто о хорошем человеке».

И «жемчужина» – воспоминания Михаила КЛАВДИЕВА «Народный театр, ставший легендой» о «театре-студии братьев Берладиных», устроившей настоящий театральный взрыв в Тольятти второй половины 70-х.

На «Бульваре искусств» – впечатления с вернисажей, успевших произойти по пандемии». Светлана ШАТУНОВА побывала в выставочном зале Союза художников на юбилейной экспозиции Константина Загоскина, Валентина ЧЕРНОВА – в Детской картинной галерее на выставке учащихся тольяттинской школы имени Марка Шагала, Инна ЧУРИКОВА – на выставке тольяттинских художников в сызранской галерее «Наследие».

Здесь же – приглашение на юбилейную выставку фотохудожника Владимира Емеца, открывшуюся на сайте Самарского художественного музея; информация о новых виртуальных проектах самарского регионального отделения Творческого союза художников России и итогах конкурса «Наш дом – планета Земля!», посвященного 75-летию Победы.

Два грандиозных юбилея пришлись на апрельские дни. 90 лет исполнилось бы Аннете Яковлевне Басс, и газета публикует эссе Валентины ЧЕРНОВОЙ «Музей как смысл жизни в искусстве», посвященное выдающемуся искусствоведу и организатору музейного дела.

Юбилей у основателя и бессменного директора Детской картинной галереи Нины Васильевны Иевлевой – долгих лет ей, здоровья, энергии и оптимизма! Дифирамб в ее честь написала новый автор «Свежей газеты» Алла ДЕМИНА.

И еще один новый для нас автор и новая рубрика – Валерий МОКШТАДТ и «Художники губернской Самары». Первый материал – «Соединивший времена…» о Георгии Подбельском.

Самое большое разочарование от поведения властей во время пандемии – то, что книги оказались предметами «не первой необходимости». Гречка и гамбургеры, безусловно, важнее. И самое печальное, что в этом отношении к печатному слову нет никакой экстремальной чрезвычайности. Почитайте печальную исповедь Вячеслава СМИРНОВА о том, как погибал тольяттинский литературный журнал «Город». Или публикацию главного редактора «Прекрасная книга, которую вы никогда не увидите» – о блестящем исследовательском труде Сергея Рудняева и Владимира Кузнецова, вышедшем тиражом в 50 экземпляров!

На других полосах «Культура и Слово» – эссе Леонида НЕМЦЕВА о Владимире Набокове («Продленный призрак бытия») и Ольги ЖУРЧЕВОЙ – «Вспоминая Юрия Германа» и «Евразийский оракул» (о Николае Трубецком).

Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА привезла из поездки в Израиль эссе «Мело Гоголем» о русских писателях, совершивших паломнические поездки на Святую землю.

Московская писательница Ирина НЕВЗОРОВА на полосе «Место Культуры» публикует «Елшанскую сага о Кноррингах».

Юлия АВДЕЕВА подводит итоги «Сестры таланта» – «Коротко о магии одного конкурса».

Новый текст в авторской рубрике Сергея ГОЛУБКОВА – «Вглядываясь в самого себя, или Горизонты писательской авторефлексии». В колонке «Habent sua fata libelli» Германа ДЬЯКОНОВА – продолжение эссе «Чинопрочитание». А у Татьяны РОМАНОВОЙ в цикле «О языке» - «Смешались в кучу кони, люди».

Любителям и ценителям non fiction – «Имитация и ее скрытые смыслы» Сергея ГОЛУБКОВА на полосе «Культурологические штудии», «Археологическая культура» Дмитрия СТАШЕНКОВА, «Тайная история одной постправды» Вадима РЯБИКОВА.

В письме, пришедшем в редакцию, неожиданно обнаружилось эссе архитектора, барда и председателя Самарской ассоциации айкидо Олега БЕЛОВА «Вечные вопросы». И мы не удержались – напечатали.

«Человеки Культуры» в этом раз – два замечательных историка, исследователя земли Самарской, авторы «Свежей газеты» Эдуард Дубман и Юрий Смирнов, дифирамбы которым посвятил Александр ЗАВАЛЬНЫЙ.

Разворот «Благотворительность» в этот раз выходит под титлом «Во имя чести vs честолюбия ради». Настоятель храма святой мученицы Татианы Сергий РЫБАКОВ написал эссе об Антонии Сурожском – «Как вы послужили Мне…».

К той же теме относится и рассказ музыковеда, журналиста и прозаика Аллы ВОЛЫНКИНОЙ «Когда труд – удовольствие!»

К «Коммуникациям Культуры» обратился в работе «ЭВМ и мозг» Герман ДЬЯКОНОВ.

В номер несколько заметных публикаций, посвященных науке. Тот же Герман Николаевич продолжил рубрику «Парадигмы» статьей «Симметрия». Светлана ВНУКОВА победедовала с психологом Светланой Зориной – «Чужой взгляд, или Эффект розовой шапочки». А Елена ШИШКИНА прислушалась к беседе главного редактора и программного директора по развитию проектов и команд НТИ в НОЦ «Инженерия будущего» Даниила Бажина – «В России мы сильны офлайном!».

22 апреля – 150 лет сами знаете кому. Как пройти мимо! И не прошли. Ирина САМОРУКОВА написала эссе «Хороший Ленин», Александр ЗАВАЛЬНЫЙ призвал «Читать Ильича», Татьяна РОМАНОВА познакомила со «Словарем слов Ленина».

Вообще «Память Культуры» в этом номер весьма обширна и разнообразна. «Дорога длиною в жизнь» — так именованы воспоминания военных лет Изабеллы Аркадьевны САПОЖНИКОВОЙ, переданные в редакцию ее дочерью.

В колонке Александра ЗАВАЛЬНОГО в этот раз – «Самара в судьбе» Марии Нестеренко и Ильи Эренбурга.

Елена ШИШКИНА публикует воспоминания о 30-летии СКАТа – «Взгляд с четвертого этажа».

На «Факультете ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА разговор о «записочках».

В этот раз в качестве «заслуженного колумниста» номера выступила Наталья ЭСКИНА с самыми разнообразными «Былями и былинками». Страницы газеты стали минигалереей петербуржского художника Сергея САВИНА. А «Что делать» в этот раз носит явно выраженный виртуальный характер пр всем сложном отношении редакции к этому времяпровождению.

Автор публикации — Виктор Долонько (главный редактор издания «Свежая газета. Культура»

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