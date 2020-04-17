Пресса во время и после изоляции — онлайн-конференции журнала «Журналистика и медиарынок»

Как сегодня работает региональная пресса? Что нужно делать сегодня и завтра на муниципальном, региональном и федеральном уровне, чтобы поддержать прессу? Об этом — на онлайн-конференции журнала «Журналистика и медиарынок» СЖР.

Ведущий — Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок».

Выпуск первый

Спикеры:

Павел Шишкин, главный редактор газеты «Пензенская правда», Пензенская область

Светлана Зайцева, главный редактор газеты «Саткинский рабочий», Челябинская область

Валерий Безпятых, главный редактор газеты «Городские новости», издатель «Ревда-инфо. ру», Свердловская область

Наталия Мальцева, главный редактор газет «Березниковский рабочий», «Березниковская неделя», Пермский край

Людмила Кейбол, главный редактор газеты «Змеиногорский вестник», Алтайский край

Белла Севостьянова, главный редактор газеты «Шахтинские известия», Ростовская область

Михаил Вяткин, зам. гл. редактора журнала «Журналистика и медиарынок»

Выпуск второй

Спикеры:

Алла Абастова, директор ИД «Периодика Ставрополья»;

Диана Горбань, главный редактор газеты «Голос правды, председатель СЖ Краснодарского края;

Светлана Емельянова, главный редактор газеты «Исеть», Курганская область;

Инесса Орёл, директор ИЛ «Коми», Республика Коми;

Дмитрий Ступин, директор Верхневолжской ассоциации периодической печати, Тверская область.

Источник: СЖР