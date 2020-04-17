Рифат Сабитов вошёл в состав Общественной палаты РФ

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов вошёл в состав Общественной палаты России.

Указом главы государства Владимира Путина утверждён новый состав Общественной палаты Российской Федерации. В её рядах – самые заслуженные люди страны, многие годы своей жизни, отдавшие не только профессиональной деятельности, но и активной работе на благо гражданского общества России. Медики, учёные, спортсмены, волонтёры, деятели искусства, работники СМИ. Не без гордости отметим, что в это число уникальных людей вошел и заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет Рифата Сабитова с избранием и желает ему успехов и плодотворной работы.