Прими участие в вебинаре! Повысь свою компетенцию!

21 апреля для российских журналистов состоится онлайн-вебинар «Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями». Вебинар открыт как для участников онлайн-марафона «Финансовая журналистика», так и для всех желающих. Проект проводится при поддержке Союза журналистов России.

Спикеры вебинара:

- Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку,

- Анна Зеленцова, советник директора Проекта Министерства финансов Российской Федерации по финансовой грамотности,

- Сергей Макаров, независимый финансовый советник, сертифицированный тьютор по повышению финансовой грамотности населения, коуч, член Financial Planning Association (USA),

- Яков Миркин, экономист, писатель,

- Николай Берзон, профессор, заслуженный экономист РФ, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности Высшей школы экономики.

Модератор вебинара — Ян Арт, главный редактор портала Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП, совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно в специальном разделе на сайте Союза журналистов России: https://events.webinar.ru/18274405/4021114

Источник: https://ruj.ru/events/announcements/21-aprelya-dlya-rossiiskikh-zhurnalistov-sostoitsya-onlain-vebinar-upravlenie-lichnymi-finansami-sberezheniyami-i-investitsiyami-11758