Видеолекции от медиагруппы «Журналиста»

В рамках проекта «Объединенный журфак» журнал «Журналист» представляет серию видеолекций о трендах в СМИ, жанрах и формах подачи журналистских материалов.

Комментарий: второе дыхание жанра

Сегодняшняя ситуация в стране, связанная с коронавирусом, настолько непредсказуема, что каждому важно знать компетентное мнение экспертного сообщества о вероятностном развитии событий. А это значит, что жанр комментария оказывается первым в строю!

Как говорил Михаил Бахтин, жанр не умирает, он засыпает и просыпается вновь, когда возникают в действительности для этого предпосылки. Это теория, конечно, но она подтверждается самой жизнью.

Жанр — это не только тип текста, жанр — это способ видения действительности. Кто может выступать в роли экспертов? О чем сегодня можно спросить у экспертного сообщества? Почему жанр комментария еще долгое время будет востребован жизнью?

Лектор: Светлана Распопова, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета, журналист, редактор раздела «Образование в медиа» журнала «Журналист».

Зачем нужны лонгриды в эпоху коротких сообщений и мессенджеров

В ходе лекции разберемся, в чем сила лонгрида на фоне тренда к сокращению длины сообщений. Узнаем, как определить, что тема подходит для лонгрида, из каких этапов состоит работа над ним. Выясним, что все-таки важнее: текст или мультимедиа? Ответим на вопросы, как определиться с количеством, порядком и выбором элементов. Разберем лонгрид на составные части и подробнее рассмотрим самые популярные.

Лектор: Александра Павлова. Кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Московского международного университета. Руководитель проектов коммуникационного агентства «АГТ».

Креативные формы и методы подачи журналистского текста

В ходе лекции разберем формы и методы усиления эмоциональных приемов воздействия текстов, рассмотрим маркетинговую продуктовую концепцию и ее влияние на создание журналистского продукта — текста. Исследуем новое качество исторически сложившихся методов подач, познакомимся с журналистской кухней подготовки текстов

Лектор: Людмила Васильева, доктор филологических наук, профессор, преподаватель Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Работала в Дальневосточных представительствах федеральных каналов: «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», собкор «Независимой газеты» по Приморскому краю, в PR-командах.

Работа в информагентстве: текущие и эксклюзивные новости

Начинающие новостные журналисты смогут узнать, как создать входящий новостной поток, как вылавливать из него важные сообщения и писать новости, которые будут читать. Кроме того, познакомимся со способами поиска эксклюзивов, написания текстов, которые определяют картину дня.

Лектор: Игорь Ермаченков. Руководитель направления «Экология», редакция портала «Будущее России. Национальные проекты», информационное агентство ТАСС.

Источник: журнал «Журналист»