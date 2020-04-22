ГУ МВД России опровергает…

ГУ МВД России по Самарской области ведет активную работу по противодействию фейкам. На сайте ведомства 63.мвд.рф публикуются опровержения ложной информации, а также предупреждения о новых уловках мошенников.

18 апреля 2020 г. пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила следующее:

«В настоящее время в программах-месенджерах рассылается информация о неком сайте, оформленном под видом популярного СМИ, который информирует граждан о том, что якобы всем жителям Российской Федерации выплачивается крупная денежная компенсация за борьбу с коронавирусом.

Данный информационный ресурс является промежуточным и содержит ссылку на другой сайт, где посетителям предлагается ввести свои персональные данные, после введения которых у граждан просят под различными предлогами перевести деньги. После их перевода общение прекращается и обещанной выплаты гражданин не получает.

Данные сайты не являются официальными! Их доменные адреса зарегистрированы за пределами Российской Федерации.

Самарская полиция убедительно просит граждан не попадаться на уловки мошенников. Ни в коем случае нельзя перечислять денежные средства на неизвестные абонентские номера, а также сообщать данные своих банковских карт и пароли. Будьте бдительны, проверяйте информацию, размещенную в сети Интернет, ориентируйтесь на официальные источники и берегите свои денежные сбережения!»

Полицейские напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу общественному порядку и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По материалам сайта https:// 63.мвд.рф

https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20007144/