Онлайн-конференция журнала СЖР «Журналистика и медиарынок». Выпуск третий

Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин провёл третью онлайн-конференцию «Пресса во время и после самоизоляции».

Опытом организации работы редакций и предложениями по поддержке прессы поделились:

Жанна Чикризова, главный редактор ИК «Пульс — Северное Приморье», Приморский край.

Галина Бочкарёва, зам. генерального директора – главного редактора парламентской газеты «Ил тумэн», председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия).

Алексей Снегирёв, главный редактор газеты «Красный Север», председатель Союза журналистов ЯНАО.

Елена Павлова, главный редактор газеты «Амурская правда», Амурская область.

Дмитрий Федечкин, директор ИД «Губернские ведомости», Сахалинская область.

Об открытом письме руководителей СМИ Свердловской области, посвящённом ситуации в медиаотрасли региона рассказала Татьяна Шарафиева, главный редактор газеты «Егоршинские вести», Свердловская область.

Предыдущие выпуски онлайн-конференции можно посмотреть здесь.

Источник: СЖР