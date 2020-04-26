Стань участником онлайн-форума

ИД «Комсомольская правда» приглашает принять участие в Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который будет проходить 28 апреля.

Его организаторами выступают Агентством стратегических инициатив, НИУ «ВШЭ» и Правительством Республики Башкортостан.

Конгресс пройдет в интерактивном формате на базе виртуальной площадки bashkiria-live.com, которая позволит воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. Программа предусматривает работу 10 секций, двух пленарных заседаний, пресс-конференцию. На форум приглашены около 100 участников из 15 стран мира.

ИД «Комсомольская правда» — Стратегический информационный партнер форума.

На форуме «КП» организует и проведет собственную секцию на тему: «Covid & Media: доверие против хайпа». Прямая трансляция пройдет на площадке форума http://bashkiria-live.com/ и на сайте kp.ru .

Приглашаем Вас принять участие (удаленное) в работе секции 28 апреля с 10.00 до 11.30.

Во время пандемии ценность проверенной информации многократно возрастает. Фальшивые новости, информационные войны, дезинформация — новые реалии массовой коммуникации. Особенно актуально это сейчас, во время пандемии коронавирсной инфекции, когда происходят спекуляции на теме здоровья и сохранения жизни людей. Официальные СМИ в этом контексте выглядят последним оплотом достоверности и профессионализма. Цель секции — организовать профессиональную дискуссию и выработать способы противодействия фейк-политике и манипуляции общественным сознанием, а также обсудить роль и трансформацию СМИ в мире после коронавируса.

К участию приглашены: Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ; Александр Хинштейн, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ; Валерий Фёдоров, генеральный директор ВЦИОМ; Евгений Минченко, политолог, директор Международного Института Политической Экспертизы; Сергей Шаргунов, писатель, журналист, общественный и политический деятель. Модератор — Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России.

За каждым участником секции будет закреплен персональный менеджер, который поможет решить все технические вопросы, если они возникнут.

Подтвердить о своем участии в работе секции вы можете до 27 апреля.

Контактное лицо: Наталья Алешина, 8-905-566-66-47, anv@kp.ru

По материалам: https://ruj.ru/events/announcements/28-aprelya-onlain-forum-mir-posle-koronavirusa-vzglyad-iz-serdtsa-evrazii-11810